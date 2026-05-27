Україна може повністю залишитися без врожаю: яких фруктів не буде на прилавках влітку

Ціни на фрукти стрімко зростуть — на покупців чекає неприємний сюрприз у магазинах.

Урожай фруктів в Україні сильно постраждав через весняні морози / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Весняні морози в період цвітіння знищили частину врожаю

Абрикоси обсипалися, а черешні на українському ринку майже не буде

Урожай яблук не постраждав через пізніший термін цвітіння

Економіст і виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що весняні заморозки серйозно вплинули на урожай фруктів в Україні. За його словами, найбільше постраждали абрикоси та черешня.

В інтерв'ю Главреду експерт зазначив, що квітневі морози припали на період цвітіння дерев. Через це квітки та зав'язі абрикосів обсипалися, а врожаю черешні, ймовірно, практично не буде, оскільки вона цвіла одночасно з абрикосами.

При цьому ситуація з яблуками виглядає краще. Як пояснив Пендзин, яблуні зацвіли пізніше, коли заморозки вже закінчилися, тому урожай цих фруктів може зберегтися.

Економіст також підкреслив, що вартість фруктів залежатиме не тільки від обсягу врожаю, а й від купівельної спроможності українців. За його словами, споживачі купуватимуть фрукти лише в тому випадку, якщо ціни залишаться для них доступними.

"Наприклад, я минулого року абрикосів практично не вживав, і нічого, вижив. Іншими словами, люди купуватимуть абрикоси виключно тоді, коли їм це буде по кишені", - сказав він.

Пендзин додав, що дефіцит українських фруктів частково компенсує імпорт. Саме імпортна продукція, за його прогнозом, буде широко представлена на українському ринку.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Як писав Главред, з настанням літа варто очікувати здешевлення "борщового набору", огірків і помідорів. Водночас динаміка вартості безпосередньо залежить від погодних умов, які визначають темпи дозрівання та обсяги врожаю.

В українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту від виробників сирів та кондитерських виробів.

Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

