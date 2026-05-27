Війна в Україні може тривати ще два-три роки - The Economist

Нині ефективність української оборони поступово підвищується.

Війна в Україні може тривати ще 2-3 роки. Про це заявив The Economist з посиланням на урядові джерела.

У видання зазначають, що ефективність української оборони поступово підвищилась. У цьому допомогло використання безпілотників. Це дозволяє тривати втрати противника на високому рівні, а темпи відновлення російського особового складу - недостатні.

РФ не досягає поставлених цілей на Донбасі. Перевага проявляється не лише в технологіях, а й у швидкості мотивації підрозділів. Нині важливу роль відіграють далекобійні удари по об'єктах на території РФ. Військові прогнозують кризу російської протиповітряної оборони до осені, коли виробництво української балістики буде у розпалі.

Водночас РФ продовжує масовані атаки на Київ та інші українські регіони. Стан енергетики найбільш критичний.

Одним із найскладніших питань у суспільстві залишається мобілізація, без якої втримати фронт буде неможливо. Нині бойові дії тривають на виснаження.

"Урядові джерела повідомляють, що Зеленський наказав готуватися до ще двох-трьох років війни", - йдеться у повідомленні.

Коментар влади

Джерело в українській владі спростувало інформацію англомовної газети про те, що президент України Володимир Зеленський нібито готує Україну ще до 2-3 років війни. Про це повідомляє РБК-Україна.

Там зазначають, що відповідна інформація є фейковою та назвали її "старим вкидом".

