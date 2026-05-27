Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Війна в Україні може тривати ще два-три роки - The Economist

Ангеліна Підвисоцька
27 травня 2026, 12:41
google news Підпишіться
на нас в Google
Нині ефективність української оборони поступово підвищується.
ВСУ, Фронт, Война
Війна в Україні може тривати ще два-три роки / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Війна в Україні може тривати ще 2-3 роки. Про це заявив The Economist з посиланням на урядові джерела.

У видання зазначають, що ефективність української оборони поступово підвищилась. У цьому допомогло використання безпілотників. Це дозволяє тривати втрати противника на високому рівні, а темпи відновлення російського особового складу - недостатні.

РФ не досягає поставлених цілей на Донбасі. Перевага проявляється не лише в технологіях, а й у швидкості мотивації підрозділів. Нині важливу роль відіграють далекобійні удари по об'єктах на території РФ. Військові прогнозують кризу російської протиповітряної оборони до осені, коли виробництво української балістики буде у розпалі.

відео дня

Водночас РФ продовжує масовані атаки на Київ та інші українські регіони. Стан енергетики найбільш критичний.

Одним із найскладніших питань у суспільстві залишається мобілізація, без якої втримати фронт буде неможливо. Нині бойові дії тривають на виснаження.

"Урядові джерела повідомляють, що Зеленський наказав готуватися до ще двох-трьох років війни", - йдеться у повідомленні.

Коментар влади

Джерело в українській владі спростувало інформацію англомовної газети про те, що президент України Володимир Зеленський нібито готує Україну ще до 2-3 років війни. Про це повідомляє РБК-Україна.

Там зазначають, що відповідна інформація є фейковою та назвали її "старим вкидом".

Новина доповнюється....

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні вторгнення Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Одеса у вогні: росіяни атакували великий магазин та автомобілі Шахедами

Одеса у вогні: росіяни атакували великий магазин та автомобілі Шахедами

13:23Україна
Війна в Україні може тривати ще два-три роки - The Economist

Війна в Україні може тривати ще два-три роки - The Economist

12:41Війна
Штормові пориви вітру і +15 градусів: Україну накриває раптове похолодання

Штормові пориви вітру і +15 градусів: Україну накриває раптове похолодання

12:26Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
"Не допомагаємо": син Коляденка зробив зізнання про стосунки з батьком

"Не допомагаємо": син Коляденка зробив зізнання про стосунки з батьком

Два прості предмети гарантовано врятують від кліщів: що радять зробити лісники

Два прості предмети гарантовано врятують від кліщів: що радять зробити лісники

В Україні схвалили різке зростання тарифів на світло - що зміниться і для кого

В Україні схвалили різке зростання тарифів на світло - що зміниться і для кого

В Україні назвали нові формати перемир'я з Росією - що пропонують Кремлю

В Україні назвали нові формати перемир'я з Росією - що пропонують Кремлю

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на картинці птаха, що летить, за 29 с

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на картинці птаха, що летить, за 29 с

Останні новини

14:48

Тарифи на проїзд у громадському транспорті Полтави хочуть підвищити - деталі

14:41

Люди з високим IQ часто зберігають у себе вдома речі, які дивують вчених

14:24

Цибуля знову зазеленіє і виросте величезною: чим її потрібно поливатиВідео

14:08

Помідори "вибухнуть" урожаєм: яка проста дія різко підсилює плодоношення

14:06

Гороскоп на завтра, 28 травня: Ракам - пастка, Тельцям - захоплива ситуація

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
13:59

"Швидше за все": банкір попередив про зміни на валютному ринку України в червні

13:57

Китайський гороскоп на завтра, 28 травня: Щурам — примхи, Козлам — підтримка

13:50

Юрій Горбунов опинився під крапельницями: що сталося

13:30

Пара купила старий комод і відразу зрозуміла, що з ним щось не такВідео

Реклама
13:25

Рецепт домашнього морозива з двох інгредієнтів - на смак просто фантастика

13:23

На Рівненщині тисячі селян можуть лишитись без орендної плати: арештовано компанію депутатки облради Ірини Костюшко - ЗМІ

13:23

Одеса у вогні: росіяни атакували великий магазин та автомобілі ШахедамиВідео

12:58

Можна покласти в шафу або комод: який запах моль ненавидить найбільшеВідео

12:57

Говорити "редіска" неправильно: як насправді слід називати овоч українською

12:41

Війна в Україні може тривати ще два-три роки - The Economist

12:29

Замість руколи та шпинату: 10 найпопулярніших бур’янів, які можна і варто їстиВідео

12:26

Штормові пориви вітру і +15 градусів: Україну накриває раптове похолодання

12:18

Простий спосіб допомагає охолодити авто влітку швидше, ніж кондиціонерВідео

11:50

РФ накопичує ракети, масований удар може бути скоро - генерал назвав терміни

11:46

Павуки тікатимуть, як від вогню: запах якої рослини назавжди відлякає їх з оселі

Реклама
11:37

Блондин із блакитними очима: як виглядає молодший син Меладзе та Джанабаєвої

11:26

Чоловік вирушив підкорювати безлюдний острів і швидко пошкодував

11:12

Пропагандисти в паніці через сухопутний коридор у Крим: ЗСУ "розрізають" логістику ЗС РФ

11:05

Як охолодити квартиру без кондиціонера в спеку: лайфхак від іспанців

10:55

ЗСУ перейшли в наступ, росіяни відступають: Тимочко — про ситуацію на фронті

10:47

Варум розповіла про зради Агутіна: "Він — як цунамі"

10:42

Календар посівних робіт на червень 2026 року: найкращі дні для посіву та посадки

10:36

Що буде з цінами на молоко та молочні продукти влітку: прогноз експерта

09:42

РФ готує небезпечний план атак через Білорусь: які області і траси під загрозою

09:26

Атака на Крим і Кубань: під удар ракет потрапили НПЗ і штаб ВПС РФ — подробиціВідео

09:25

Трьом знакам зодіаку від сьогодні і до кінця червня 2026 року пощастить із грошима

08:40

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 травня (оновлюється)

08:27

Не обійшлося без пропаганди: Росія в ООН висунула умови для мирної угоди з Україною

08:13

Карта Deep State онлайн за 27 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:02

Путін втрачає відчуття реальності: Портников попередив про велику небезпекуПогляд

07:53

Вибухи та чорний дим у РФ: під удар Storm Shadow потрапили аеродром та авіазавод — моніториВідео

06:49

Чернігів під ударом: дрони РФ атакували місто, пролунало щонайменше 15 вибухів

05:45

Один символ Польщі "ламає" всю історію Росії: чого боїться Кремль та яка роль УкраїниВідео

05:06

Що робити якщо пересолили страву: секретний трюк від професійних кухарів

04:41

Для чого в СРСР водії клали м'яч під заднє скло авто: відповідь точно здивує

Реклама
04:00

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на картинці птаха, що летить, за 29 с

03:57

Через одну помилку зарядка для телефона перестає працювати: що не варто робити

03:37

Україна може повністю залишитися без врожаю: яких фруктів не буде на прилавках влітку

01:31

Осліпла у 30 років: Енн Гетевей розповіла про свою ранню хворобу

01:21

"Не лізьте до мене": Рассел Кроу матом вилаявся на фанатів

00:41

"Секретні крила": Сили безпілотних систем паралізували постачання окупантів на півдніВідео

26 травня, вівторок
23:43

"На останньому подиху": ослаблений Сільвестр Сталлоне з'явився з палицею

22:51

Черешня більше ніколи не буде червивою: як врятувати врожай від вишневої мухи

22:41

Фінансовий успіх вже на порозі: чотирьом знакам зодіаку пощастить найбільше

22:26

В Україні назвали нові формати перемир'я з Росією - що пропонують Кремлю

Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти