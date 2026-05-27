Що буде з цінами на молоко та молочні продукти влітку: прогноз експерта

Дар'я Пшеничник
27 травня 2026, 10:36
За словами експерта, домогосподарства сьогодні здають молоко по 8 гривень за літр - сума, яка ледь покриває витрати.
Як зміняться ціни на молоко та молочні продукти в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik, УНІАН

  • Молочна сировина дешевшає, однак роздрібні ціни не падають
  • Літній сезон утримає вартість молочної продукції

На старті літа українці отримують шанс на стабільніші цінники в магазинах. Сезонне збільшення пропозиції овочів, фруктів, яєць і молока традиційно стримує зростання вартості продуктів. До того ж відсутність тривалих відключень світла знімає один із ключових факторів, що раніше розганяв собівартість харчів.

Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в інтерв'ю Главреду пояснив, чого чекати від ринку молока та молочної продукції найближчими місяцями.

Молоко дешевшає на фермах, але не в магазинах

Пендзин зазначає, що літній період традиційно знижує собівартість молока: худоба переходить на випас, а пропозиція сировини зростає. Це мало б утримувати ціни на молочні продукти від подальшого зростання.

Економіст підкреслює:

"Зараз молоко (сировина) подешевшало через те, що худоба більше пасеться на відкритих пасовищах. До того ж збільшилася пропозиція молока (сировини). Тому ціни на молоко та молочні продукти мають залишитися приблизно на тому ж рівні, що й зараз".

Різниця між закупівельною та роздрібною ціною зростає

Попри здешевшання сировини, виробники молока не відчувають покращення. За словами Пендзина, домогосподарства сьогодні здають молоко по 8 гривень за літр - сума, яка ледь покриває витрати. Водночас у магазинах ціна на готовий продукт у рази вища.

Економіст пояснює, що різниця "осідає" на етапі переробки та реалізації - у вартості пляшки, логістики, маркетингу та націнки торговельних мереж. Саме тому дешевше молоко на фермах не означає дешевших молочних продуктів на полицях.

Що це означає для споживачів

Улітку українці можуть розраховувати на стабільність цін у молочному сегменті, але не на суттєве здешевшання. Ринок залишається залежним від переробників, а фермери - від низьких закупівельних цін, які не дозволяють їм розвиватися.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, з настанням літа варто очікувати здешевлення "борщового набору", огірків і помідорів. Водночас динаміка вартості безпосередньо залежить від погодних умов, які визначають темпи дозрівання та обсяги врожаю.

В українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту від виробників сирів та кондитерських виробів.

Про персону: Олег Пендзин

Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

