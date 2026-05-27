"Не лізьте до мене": Рассел Кроу матом вилаявся на фанатів

Коротко:
- Рассел Кроу грубо відреагував на поведінку шанувальників
- Актор різко закликав фанатів дотримуватися порядку та дистанції
Голлівудський актор Рассел Кроу емоційно відреагував на поведінку фанатів, які чекали на нього біля одного з готелів у Парижі. Про інцидент повідомляє Deadline.
Зірка фільму "Гладіатор" прямував до аеропорту, однак вирішив ненадовго зупинитися, щоб поспілкуватися з фанатами та роздати автографи. У якийсь момент актор різко закликав присутніх дотримуватися порядку та дистанції, не приховуючи роздратування.
За інформацією видання, причиною спалаху емоцій стала занадто нав'язлива поведінка частини шанувальників, які почали штовхатися і порушувати особисті кордони актора. Очевидці стверджують, що Кроу використовував нецензурну лексику, намагаючись заспокоїти натовп.
"Стойте там, де стоїте, не лізьте ... до мене. Я підійду сам. Як тільки хтось почне поводитися по-свинськи, я відразу піду. Зрозуміли? Вам ясно?" - звернувся Кроу до присутніх.
Сам артист прокоментував публікації в соцмережах, зазначивши, що успішно впорався з ситуацією.
"Всі отримали автографи та селфі, прохід до готелю був вільним, я встиг на рейс. Одна людина, жодної охорони. У чому проблема?" - підсумував він.
Про особу: Рассел Кроу
Рассел Кроу — всесвітньо відомий кіноактор, режисер і продюсер новозеландського походження, який здобув визнання в Голлівуді та Австралії.
Рассел Кроу народився 7 квітня 1964 року і визнаний одним з найталановитіших і найхаризматичніших акторів свого покоління.
Найбільшу популярність йому принесли ролі сильних, драматичних і вольових персонажів.
У 2001 році отримав "Оскар" у номінації "Найкраща чоловіча роль" за образ римського полководця Максимуса у культовому історичному фільмі "Гладіатор".
Лауреат премій "Золотий глобус" (2002, 2020) та BAFTA (2002).
62-річний актор наразі перебуває у стосунках з актрисою Брітні Теріот, з якою познайомився на зйомках фільму "Розбите місто".
