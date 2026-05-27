У терористичній Росії відзначає 56-річчя популярна російська співачка Анжеліка Варум, дружина композитора Леоніда Агутіна, який на початку війни засудив терористичне вторгнення диктатора Путіна в Україну.
Російські ЗМІ вирішили згадати про шлюб Варум, а також про те, як їй зраджував її чоловік — Леонід Агутін.
Як пишуть російські пропагандисти, Варум знала про всі зради зіркового чоловіка, проте вирішила прийняти їх. Вона неодноразово підкреслювала: кохану людину можна або прийняти з усіма її особливостями та недоліками, або кинути, але вона знайшла в собі сили пробачити.
Агутіна вона порівняла зі стихією. "Ну як взагалі можна ображатися на цунамі?" — цитують її російські ЗМІ.
"Зради, в яких зізнавався Агутін, я не хочу викреслити з нашого життя. Я з ними росла... Ображатися на цунамі — це ж безглуздо, так? Адже це забирає життя людей, калічить. Так само і тут. Можна зрозуміти і пробачити. А можна зрозуміти і не пробачити", — зізналася Варум в одному з інтерв'ю.
Про особу: Леонід Агутін
Леонід Агутін — радянський і російський співак, композитор, музикант, автор пісень, аранжувальник, режисер; заслужений артист Росії (2008).
За даними Вікіпедії, Леонід Агутін народився в Москві 16 липня 1968 року. Його батько, Микола Агутін, співав у ВІА "Блакитні гітари", працював концертним директором у групах "Веселі хлопці", "Співаючі серця", "Песняри". Мати, Людмила Агутіна, — вчителька початкових класів.
Всього до 2023 року співак випустив 15 альбомів. Останній, "Включіть світло", вийшов у 2021-му. Його артист записував під час пандемії коронавірусу.
