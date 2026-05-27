Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

ЗСУ перейшли в наступ, росіяни відступають: Тимочко — про ситуацію на фронті

Ангеліна Підвисоцька
27 травня 2026, 10:55оновлено 27 травня, 11:52
google news Підпишіться
на нас в Google
Російські окупанти відступають на окремих ділянках у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
ЗСУ, Армія РФ, Фронт, Війна
Росія відступає на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, flickr

Що відомо:

  • Окупанти відступають у Запорізькій та Дніпропетровській області
  • Провалилась весняна наступальна кампанія РФ

Російські окупанти почали відступати на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в інтерв'ю "РБК-Україна".

Ворог вже провалив свою весняну кампанію та відступає на певних ділянках. Це не виправдало очікувань Путіна, який хотів захопити всю Донецьку область.

відео дня

"Розповідали, що Путін уже йде ва-банк, що треба віддати Донецьку область, бо росіяни прорвуть оборону і будуть під Києвом. А що маємо зараз? Провалену весняну кампанію. У Запорізькій та Дніпропетровській областях вони вже відступають, а не наступають", — сказав Тимочко.

При цьому ворог намагається показувати свою силу ракетними ударами по Києву та інших регіонах. Водночас Тимочко зазначає, що така інтенсивність обстрілів є максимально можливою для Кремля. Для накопичення нових запасів росіянам потрібен час та гроші. Такі удари по Києву є спробою посіяти паніку.

Ситуація на фронті — останні новини

Військовий експерт Іван Ступак зазначив, що ключовими цілями нового російського наступу залишаються Краматорськ, Слов'янськ і Костянтинівка в Донецькій області, а також важливим є Запорізький напрямок з низкою гарячих точок. Війська РФ намагаються домогтися повного контролю над Донбасом, однак їм чинять опір українські сили. Подробиці про цілі нового російського наступу розкриті в інтерв'ю з експертом.

Як раніше повідомляв Главред, російські війська повністю зайняли міста Покровськ і Мирноград, використавши їх як опорні пункти для подальшого просування. Ворог зосередив там значні сили, що ускладнює звільнення цих населених пунктів. Наступальною метою російської армії є також Добропілля.

Зазначимо, що попри заяви про окупацію, Сили оборони продовжують утримувати частини Покровська та ведуть оборонні бої на північних околицях міста, не дозволяючи повної окупації. Старший офіцер 7 корпусу ДШВ підтвердив наявність українських позицій у місті та активні дії з нанесення вогневого удару по противнику. Це важлива деталь для розуміння реальної ситуації в Покровську.

Інші новини:

Про особу: Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини Запоріжжя новини Дніпропетровська Запорізька область Дніпропетровська область вторгнення Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Війна в Україні може тривати ще два-три роки - The Economist

Війна в Україні може тривати ще два-три роки - The Economist

12:41Війна
Штормові пориви вітру і +15 градусів: Україну накриває раптове похолодання

Штормові пориви вітру і +15 градусів: Україну накриває раптове похолодання

12:26Синоптик
РФ накопичує ракети, масований удар може бути скоро - генерал назвав терміни

РФ накопичує ракети, масований удар може бути скоро - генерал назвав терміни

11:50Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Не допомагаємо": син Коляденка зробив зізнання про стосунки з батьком

"Не допомагаємо": син Коляденка зробив зізнання про стосунки з батьком

Два прості предмети гарантовано врятують від кліщів: що радять зробити лісники

Два прості предмети гарантовано врятують від кліщів: що радять зробити лісники

В Україні схвалили різке зростання тарифів на світло - що зміниться і для кого

В Україні схвалили різке зростання тарифів на світло - що зміниться і для кого

В Україні назвали нові формати перемир'я з Росією - що пропонують Кремлю

В Україні назвали нові формати перемир'я з Росією - що пропонують Кремлю

"Все вмирає": відомий співак жорстко висловився про стан Повалій

"Все вмирає": відомий співак жорстко висловився про стан Повалій

Останні новини

12:58

Можна покласти в шафу або комод: який запах моль ненавидить найбільше

12:57

Говорити "редіска" неправильно: як насправді слід називати овоч українською

12:41

Війна в Україні може тривати ще два-три роки - The Economist

12:29

Замість руколи та шпинату: 10 найпопулярніших бур’янів, які можна і варто їстиВідео

12:26

Штормові пориви вітру і +15 градусів: Україну накриває раптове похолодання

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
12:18

Простий спосіб допомагає охолодити авто влітку швидше, ніж кондиціонерВідео

11:50

РФ накопичує ракети, масований удар може бути скоро - генерал назвав терміни

11:46

Павуки тікатимуть, як від вогню: запах якої рослини назавжди відлякає їх з оселі

11:37

Блондин із блакитними очима: як виглядає молодший син Меладзе та Джанабаєвої

Реклама
11:26

Чоловік вирушив підкорювати безлюдний острів і швидко пошкодував

11:12

Пропагандисти в паніці через сухопутний коридор у Крим: ЗСУ "розрізають" логістику ЗС РФ

11:05

Як охолодити квартиру без кондиціонера в спеку: лайфхак від іспанців

10:55

ЗСУ перейшли в наступ, росіяни відступають: Тимочко — про ситуацію на фронті

10:47

Варум розповіла про зради Агутіна: "Він — як цунамі"

10:42

Календар посівних робіт на червень 2026 року: найкращі дні для посіву та посадки

10:36

Що буде з цінами на молоко та молочні продукти влітку: прогноз експерта

09:42

РФ готує небезпечний план атак через Білорусь: які області і траси під загрозою

09:26

Атака на Крим і Кубань: під удар ракет потрапили НПЗ і штаб ВПС РФ — подробиціВідео

09:25

Трьом знакам зодіаку від сьогодні і до кінця червня 2026 року пощастить із грошима

08:40

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 травня (оновлюється)

Реклама
08:27

Не обійшлося без пропаганди: Росія в ООН висунула умови для мирної угоди з Україною

08:13

Карта Deep State онлайн за 27 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:02

Путін втрачає відчуття реальності: Портников попередив про велику небезпекуПогляд

07:53

Вибухи та чорний дим у РФ: під удар Storm Shadow потрапили аеродром та авіазавод — моніториВідео

06:49

Чернігів під ударом: дрони РФ атакували місто, пролунало щонайменше 15 вибухів

05:45

Один символ Польщі "ламає" всю історію Росії: чого боїться Кремль та яка роль УкраїниВідео

05:06

Що робити якщо пересолили страву: секретний трюк від професійних кухарів

04:41

Для чого в СРСР водії клали м'яч під заднє скло авто: відповідь точно здивує

04:00

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на картинці птаха, що летить, за 29 с

03:57

Через одну помилку зарядка для телефона перестає працювати: що не варто робити

03:37

Україна може повністю залишитися без врожаю: яких фруктів не буде на прилавках влітку

01:31

Осліпла у 30 років: Енн Гетевей розповіла про свою ранню хворобу

01:21

"Не лізьте до мене": Рассел Кроу матом вилаявся на фанатів

00:41

"Секретні крила": Сили безпілотних систем паралізували постачання окупантів на півдніВідео

26 травня, вівторок
23:43

"На останньому подиху": ослаблений Сільвестр Сталлоне з'явився з палицею

22:51

Черешня більше ніколи не буде червивою: як врятувати врожай від вишневої мухи

22:41

Фінансовий успіх вже на порозі: чотирьом знакам зодіаку пощастить найбільше

22:26

В Україні назвали нові формати перемир'я з Росією - що пропонують Кремлю

22:13

Ефект за 2 хвилини: як позбутися мух у будинку за допомогою простого методу

21:47

Два прості предмети гарантовано врятують від кліщів: що радять зробити лісники

Реклама
21:42

Відомий український актор вразив схудненням на 40 кг: фото до та після

21:41

Сигнали, який помічають одиниці: як насправді коти вибачаютьсяВідео

21:34

Доп'єте або вилиєте — скільки днів "живе" відкрите вино різних сортів

21:25

Кондиціонер не потрібен: німецький спосіб охолодити повітря без електрики

21:22

Щоб чоловіки оберталися: дизайнер назвав стильні акценти

21:11

Посилення мобілізації в Україні: чи збільшилась кількість груп ТЦК на Черкащині

21:03

Улюбленці долі: народжені в які 3 місяці мають найсильніший захист від проблем

20:46

Вірусний лайфхак з фольгою біля Wi-Fi роутера: чи дійсно він працює

20:41

"Половина вже померла": Кіркоров поскаржився на заздрісних однокласників

20:15

Не комиш і не очерет: як насправді називають рослину з коричневою "сосискою"

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти