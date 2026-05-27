ЗСУ перейшли в наступ, росіяни відступають: Тимочко — про ситуацію на фронті

Російські окупанти відступають на окремих ділянках у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Росія відступає на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках

Що відомо:

Окупанти відступають у Запорізькій та Дніпропетровській області

Провалилась весняна наступальна кампанія РФ

Російські окупанти почали відступати на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в інтерв'ю "РБК-Україна".

Ворог вже провалив свою весняну кампанію та відступає на певних ділянках. Це не виправдало очікувань Путіна, який хотів захопити всю Донецьку область.

"Розповідали, що Путін уже йде ва-банк, що треба віддати Донецьку область, бо росіяни прорвуть оборону і будуть під Києвом. А що маємо зараз? Провалену весняну кампанію. У Запорізькій та Дніпропетровській областях вони вже відступають, а не наступають", — сказав Тимочко.

При цьому ворог намагається показувати свою силу ракетними ударами по Києву та інших регіонах. Водночас Тимочко зазначає, що така інтенсивність обстрілів є максимально можливою для Кремля. Для накопичення нових запасів росіянам потрібен час та гроші. Такі удари по Києву є спробою посіяти паніку.

Військовий експерт Іван Ступак зазначив, що ключовими цілями нового російського наступу залишаються Краматорськ, Слов'янськ і Костянтинівка в Донецькій області, а також важливим є Запорізький напрямок з низкою гарячих точок. Війська РФ намагаються домогтися повного контролю над Донбасом, однак їм чинять опір українські сили. Подробиці про цілі нового російського наступу розкриті в інтерв'ю з експертом.

Як раніше повідомляв Главред, російські війська повністю зайняли міста Покровськ і Мирноград, використавши їх як опорні пункти для подальшого просування. Ворог зосередив там значні сили, що ускладнює звільнення цих населених пунктів. Наступальною метою російської армії є також Добропілля.

Зазначимо, що попри заяви про окупацію, Сили оборони продовжують утримувати частини Покровська та ведуть оборонні бої на північних околицях міста, не дозволяючи повної окупації. Старший офіцер 7 корпусу ДШВ підтвердив наявність українських позицій у місті та активні дії з нанесення вогневого удару по противнику. Це важлива деталь для розуміння реальної ситуації в Покровську.

Про особу: Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

