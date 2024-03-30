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РФ накопичує "Калібри": Коваленко пояснив, що можуть готувати окупанти

Альона Вороніна
30 березня 2024, 13:44
Росіяни завдають комбіновані удари обмеженим боєкомплектом.
Ракета, Александр Коваленко
Коваленко пояснив, що можуть готувати окупанти/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook Александр Коваленко

Країна-агресорка Росія має потенціал для нанесення комбінованих масованих ударів по території України. Але останні удари, яких завдавали російські окупанти, показали, що ворог зараз може здійснювати атаки обмеженим боєкомплектом.

Про це сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко в ефірі FREEДОМ. За його словами, потенціал завдання масованих ударів у Росії ще є.

"Потенціал завдання масованих ударів ще є. Комбіновані удари завдаються обмеженим боєкомплектом. Авіаційні ракети Х-101/555 представлені переважно у кількості до 40 одиниць. В іншому їх доповнює інша номенклатура – "Іскандери", Х-55, Х-22, Х-32 тощо. Зараз ми бачимо, що удару було завдано п'ять днів після попереднього. Тобто збільшено паузу підготовки боєкомплекту", – зазначив Коваленко.

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РФ накопичує "Калібри"

Також Коваленко звернув увагу, що країна-агресорка Росія давно не запускала крилаті ракети морського базування "Калібр", коли здійснювала масовані ракетні атаки. Але при цьому на території РФ продовжується виробництво таких ракет. Росіяни накопичують "Калібри", зазначає експерт.

"Накопичення "Калібрів" відбувається і виробництво не зупинялося – це факт. Або вони орієнтуватимуться на Х-101/555, і паузи між ударами зростатимуть. Або вони перейдуть на практику застосування "Калібрів", – наголосив Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Масовані удари РФ по енергетиці України – останні новини

РФ масовано атакувала об'єкти енергетики України у ніч на п’ятницю, 29 березня. Російські окупанти атакували теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. У Дніпропетровській області було застосовано аварійні відключення, у Харківській області – графіки погодинних відключень.Після цього стало відомо, що сили ППО знищили 84 повітряні цілі під час нічної атаки окупантів по Україні. Загалом загарбники використали 99 засобів повітряного нападу.

Прем'єрміністр Денис Шмигаль повідомив, що ракети РФ пошкодили енергетичну інфраструктуру в шести областях. Постраждали енергооб'єкти в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях.

Ввечері 29 березня в "Укренерго" зробили важливу заяву про те, що у 4 областях будуть аварійні відключення електрики. Через атаку окупантів у ніч на 29 березня, яка спричинила виникнення недостатнього обсягу потужності в енергомережі, ще більше областей України зачеплять обмеження.

У ніч на суботу, 30 березня, РФ вдарила дронами і ракетами по низці областей України у ніч на суботу, 30 березня. Загарбники знову цілилися по енергетичній інфраструктурі. Відбивати ворожу атаку довелося упродовж понад 3 години. Влучань не було, але є пошкодження елеватора в Дніпропетровській області, куди впали уламки ворожого дрона.

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