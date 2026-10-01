"Золота заначка" Путіна тане: Новак пояснив, що відбувається із резервами РФ

Реальну частку золота в золотовалютних резервах Росії визначити неможливо - зазначає Андрій Новак.

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Путінський режим приховує частку золотовалютних резервів у РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com t.me/news_kremlin

Головне із заяв Новака:

Москва максимально засекречує інформацію про рівень своїх золотовалютних резервів

РФ продає чимало золота тіньовими шляхами, щоб обійти міжнародні санкції

Голова Комітету економістів України Андрій Новак прокоментував питання про те, якими золотовалютними ресурсами володіє країна-агресор РФ для фінансування війни з Україною.

"Реальну частку золота в золотовалютних резервах Росії зараз визначити неможливо, оскільки Москва максимально засекречує цю інформацію. Більше того, у Росії дві третини бюджетних видатків засекречені", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

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За словами експерта, раніше Росія продавала чимало золота тіньовими шляхами, щоб обійти міжнародні санкції, які торкнулися й золота.

"Скільки росіянам вдалося продати через Китай та арабські країни - невідомо, оскільки це золото переплавлялося і продавалося як золото неросійського походження", - пояснив він.

Співрозмовник також додав, що кремлівська верхівка прагне нажитися на золотовалютних запасах РФ, розуміючи неминучість краху путінського режиму.

"Втім, як відомо, правителі імперії перед її крахом завжди збагачуються, намагаючись "надихатися перед смертю" і нахапати побільше. Ось російська влада разом із Путіним, усвідомлюючи наближення краху своєї імперії, робить усе можливе й неможливе, щоб встигнути нахапати якомога більше, вивезти багатства за межі Росії й жити далі, ні в чому собі не відмовляючи. Падінню всіх імперій передував подібний процес. Тому зараз неможливо визначити, яким є золотий запас у ЗВР Росії", - додав Новак.

Як може виглядати економічний крах РФ: розкрито сценарій

Новак прокоментував можливий сценарій економічного краху Росії, зазначивши, що економіка країни не зникне миттєво.

"Економіка не згасне, як лампочка від одного дотику до вимикача", - заявив він. За словами Новака, навіть в умовах масштабної кризи економіка зможе продовжувати існувати хоча б у формі бартеру. Як приклад він навів період після розпаду Радянського Союзу.

/ Главред

Раніше Зеленський розкрив позицію США щодо санкцій проти Росії після війни. Президент пояснив, чому в мирній угоді немає пункту про санкції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США не виключають провалу мирної угоди з РФ і готують нові санкції. США розглядають санкції проти танкерів із тіньового флоту, які перевозять російську нафту.

Як раніше повідомляв Главред, Вашингтон розширив санкції проти РФ. США ввели санкції проти росіян за звинуваченням у торгівлі хакерськими інструментами.

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Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

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