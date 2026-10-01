Україна вперше застосувала власну балістичну ракету: що відомо

Президент анонсував перехід до серійного виробництва після першого бойового застосування.

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Україна вперше застосувала балістику FP-7 / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Зеленський оголосив перше бойове застосування FP-7

Цілі та наслідків удару президент не розкрив

Україна вперше застосувала балістику ракету власного виробництва. Про це 1 жовтня написав президент України Володимир Зеленський.

За його словами, йдеться про тактичну балістичну ракету FP-7.

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"Українська тактична балістика. FP-7. Перше бойове застосування. Дякую за результат. Далі - виробництво", - наголосив Зеленський.

Варто додати, що жодних подробиць щодо цілі, регіону удару та його результатів глава держави не навів.

Відео із першим бойовим застосування ракети FP-7 можна переглянути за посиланням.

Коли українська балістика полетить по Росії

CEO компанії Fire Point Ірина Терех говорила, що українські балістичні ракети виробництва Fire Point можуть почати бити по цілях на території Росії вже за кілька тижнів.

За її словами, зараз виробник переходить до третьої фази перевірки FP-7. Вона передбачає застосування виробу в реальних умовах і є частиною процедури кодифікації ракети.

"Очікуємо, що вона буде готовою до застосування дуже скоро. Йдеться про тижні, а не про місяці", - наголосила вона.

Ракета FP-7 / Інфографіка: Главред

Удари по Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, 26 вересня дрони атакували Краснодарський край країни-агресора Росії. На Ільському НПЗ спалахнула пожежа. Місцева влада підтвердила наліт безпілотників.

У ніч на 23 вересня в промисловій зоні Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарі вдруге за добу спалахнула масштабна пожежа - напередодні це підприємство вже було ціллю атаки безпілотників.

У ніч на 17 вересня СБУ, СБС, ГУР та СЗР провели спільну операцію на території країни-агресора Росії. Українські військові уразили Ярославський НПЗ, а також Служба безпеки України відпрацювала по військовому аеродрому у Ростові.

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Про джерело: Fire Point Fire Point - українська оборонна компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних систем і ракетного озброєння. Компанія стала одним із помітних учасників українського оборонно-промислового комплексу під час повномасштабної війни. Підприємство відоме передусім розробкою далекобійних ударних безпілотників та ракетних технологій. Одним із найвідоміших проєктів Fire Point є крилата ракета "Фламінго", а також ракета-перехоплювач FP-7.x, яка має стати основою для антибалістичної системи Freyja. Також Fire Point працює над розробкою балістичної ракети FP-9. За заявленими даними, вона має дальність ураження близько 855 км та бойову частину вагою до 800 кг.

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