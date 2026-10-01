"Переконатися, що померла": Лоліта готується до смерті та дала вказівки рідним

Прихильниця Путіна Лоліта дала рідкісне інтерв’ю, в якому порушила питання свого існування.

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Лоліта Мілявська / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лоліта

Коротко:

Чому Лоліта говорить про смерть

Про що вона попросила

Зрадниця України Лоліта Мілявська дала рідкісне відверте інтерв’ю, в якому торкнулася одразу кількох особистих тем - від стосунків і шлюбів до страху смерті та рішень щодо власних похоронів.

Як пишуть російські пропагандисти, Лоліта торкнулася теми старіння та пластичної хірургії. Вона зізналася, що робила операції, але більше не хоче лягати під ніж. Причина - важке відновлення після наркозу та побоювання за здоров’я.

відео дня

Лоліта знову говорить про смерть / скрін з відео

Більше того, артистка відверто заявила, що боїться ризикувати заради зовнішності, щоб "не зробити дитину сиротою".

Співачка розповіла, що вже заздалегідь продумала власний похорон: вона хоче кремації, а попіл - розвіяти, щоб не створювати близьким зайвих зобов’язань і "походів на кладовище".

"Не хочеться немічності, не хочеться болісної агонії. Хочеться, щоб твої близькі переконалися, що ти померла. Бо я сказала, щоб мене кремували й розвіяли", - каже прихильниця Путіна.

За словами Лоліти, її тривоги значною мірою пов’язані з родиною: єдина донька живе за кордоном і потребує підтримки, тому артистка переживає, що може не встигнути забезпечити їй стабільне майбутнє.

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Про особу: Лоліта Мілявська Лоліта Мілявська - естрадна співачка, актриса, телеведуча, режисерка та продюсерка українського походження, яка під час військового нападу РФ на Україну підтримала країну-терориста Росію.

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