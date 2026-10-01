Відновлення переговорів України та РФ: ЗМІ дізналися ймовірний час та місце

Нова дипломатична активність відбувається на тлі триваючих атак на портову інфраструктуру.

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Розкрито ймовірність відновлення переговорів між Україною та РФ / Колаж: Главред, фото: ОПУ, УНІАН

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Нові зустрічі сторін можуть відбутися на початку жовтня

Посередниками планують залучити представників швейцарської сторони

Туреччина та ООН мають намір відновити дипломатичні контакти між Росією та Україною, присвячені безпеці судноплавства в Чорному морі. Основне завдання ініціативи - знизити ризики для поставок зерна та не допустити подальшого тиску на світовий продовольчий ринок.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на дипломата, обізнаного з ситуацією, нові зустрічі можуть відбутися на початку жовтня. В якості посередників планують залучити представників швейцарського "Центру гуманітарного діалогу".

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У центрі обговорень опиниться безпека комерційного судноплавства, а також захист портової та енергетичної інфраструктури. Окрему увагу передбачається приділити наслідкам перебоїв із постачанням продовольства для країн, які найбільше залежать від імпорту.

Ініціатори розраховують використати досвід домовленостей 2022 року, завдяки яким певний час здійснювалися безпечні перевезення зерна, добрив та інших продовольчих вантажів з українських портів.

Нова дипломатична активність відбувається на тлі триваючих атак на портову інфраструктуру. Росія та Україна залишаються великими учасниками світового зернового ринку, тому будь-які обмеження на експорт через Чорне море можуть впливати на вартість сільськогосподарської продукції та продовольчу безпеку.

Попередні консультації вже відбулися наприкінці вересня в рамках сесії Генеральної Асамблеї ООН. У закритій зустрічі брали участь представники Туреччини, США, європейських країн, Індії та Єгипту. Учасники обговорювали можливу взаємну домовленість, яка має забезпечити свободу комерційного судноплавства та зменшити загрози для ключових об’єктів у регіоні.

Експерт оцінив перспективи зустрічі Зеленського та Путіна

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній висловився щодо можливої особистої зустрічі президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна в рамках переговорів про завершення війни.

На думку Загороднього, розраховувати на прямий контакт лідерів найближчим часом не варто. Експерт вважає, що російська сторона може не підтримати такий формат переговорів.

Однією з причин він називає можливі політичні наслідки для Кремля. На думку Загороднього, особисті переговори з українським керівництвом могли б сприйматися як визнання України та її президента самостійними учасниками переговорного процесу.

/ Інфографіка: Главред

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський раніше заявив про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним, якщо це допоможе досягти реального результату для припинення війни. Президент наголосив, що це не є його особистим бажанням, однак Україна потребує чітких гарантій безпеки у разі проведення таких переговорів, зокрема в рамках саміту G20.

Нагадаємо, Путін раніше вкотре заперечив наявність агресивних намірів щодо Європи , водночас пригрозивши "відповіддю" на потенційні загрози та поклавши провину за відсутність діалогу на Україну.

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Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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