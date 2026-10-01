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"Не ми почали воювати": Путін назвав цинічну причину нападу на Україну

Юрій Берендій
1 жовтня 2026, 18:51оновлено 1 жовтня, 19:31
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Путін заявив, що Росія нібито не починала війну проти України, звинуватив Київ і НАТО, а також закликав Захід визнати багатополярний світ.
'Не ми почали воювати': Путін назвав цинічну причину нападу на Україну
Путін намагався виправдати війну проти України / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Путін виправдовує напад на Україну
  • РФ нібито була змушена воювати
  • Путін закликав Захід визнати багатополярний світ

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито не починала війну проти України, а була "змушена" взятися за зброю через дії Києва, НАТО та Заходу. Таку версію він озвучив під час виступу на дискусійному клубі "Валдай".

відео дня

Путін цинічно звинуватив Україну та західні держави у формуванні умов, які, за його версією, нібито передували повномасштабному вторгненню РФ. Серед причин він назвав націоналізм, русофобію, військову підтримку України та розширення присутності НАТО.

"Де правда, а правда в тому, що це не ми хотіли і не ми почали воювати, а з нами почали воювати. Не треба було роками заохочувати агресивний націоналізм, русофобію в Україні з метою перетворення її на інструмент боротьби з Росією. Не треба було НАТО розпочинати військове освоєння наших історичних територій в інтересах самої організації", - заявив Путін.

Російський лідер також повторив низку тверджень про події в Україні та на Донбасі, які Кремль використовує для виправдання своїх дій. Водночас він представив початок повномасштабної війни як нібито вимушену реакцію Москви.

"Упевнений, що Росію свідомо поставили в ситуацію, в якій вона була просто змушена у відповідь на цю очевидну агресію захищати себе зі зброєю в руках. Свідомо підвели нас до цієї межі", - сказав воєнний злочинець.

Окремо Путін заявив, що Москва нібито прагне уникати подальшої конфронтації та готова говорити про компроміси. Він пов'язав можливість стабілізації міжнародних відносин із формуванням нового балансу між державами.

"Якщо ми хочемо жити, а всі хочуть жити, то, як я вже казав одного разу у своєму публічному виступі, давайте жити дружно й разом шукати шляхи до того, як це зробити. Налагодження довіри, звичайно, процес складний, крихкий. Його дуже важко налагодити й дуже легко зруйнувати", - заявив він.

Він також заявив, що Захід нібито має змиритися з новою конфігурацією міжнародних відносин і вчитися взаємодіяти з країнами світової більшості. За його словами, перехід до нової системи буде тривалим і супроводжуватиметься нестабільністю та небезпечними подіями.

"Колишньому гегемону неминуче доведеться визнати реалії багатополярного світу. Це неминуче. Погляньте на тенденції розвитку світової економіки. Доведеться навчитися співпрацювати з країнами світової більшості на основі поваги до їхніх корінних інтересів", - заявив Путін.

Крім того, він вкотре почав проводити історичні паралелі і розповідати про причини розпаду СРСР. Говорячи про розпад СРСР, російський диктатор назвав серед його причин внутрішні проблеми, помилки керівництва та, за його словами, надмірну довіру до Заходу. Водночас він заявив, що західні держави після завершення радянської епохи прагнули використати ситуацію у власних інтересах.

"Радянські лідери хотіли сподобатися Заходу. А західні - перекроїти світ під себе й отримати, відірвати свою, бажано велику, частку від радянської спадщини. Результат ми бачимо", - заявив він.

Путін також визнав, що розпад Радянського Союзу був пов'язаний із накопиченими внутрішніми проблемами. Серед них він назвав дисбаланси, помилки керівництва, недалекоглядність, ідеологічні підходи та приховування проблем.

"Розпад СРСР - результат поєднання накопичених внутрішніх дисбалансів. Саме внутрішні дисбаланси, помилки, допущені не одним поколінням керівництва країни, недалекоглядність, вузькі й неадекватні ідеологічні шаблони замість прагматизму, непрофесіоналізм і приховування очевидних проблем крок за кроком погіршували, підточували внутрішнє та міжнародне становище СРСР. І в кінцевому підсумку призвели до його колапсу", - стверджує воєнний злочинець.

Ядерні погрози Путіна

Диктатор РФ також заявив, що в разі прямого нападу на Росію, зокрема на Калінінградську область, Москва нібито може застосувати всі наявні у неї види озброєння. При цьому російський лідер заперечив, що Кремль намагається залякати Європу ядерною зброєю.

"Якщо справа дійде до прямого нападу на Російську Федерацію - у даному випадку мається на увазі Калінінград, та, можливо, й інші якісь території, - звичайно, на порядку денному неминуче й негайно постане питання застосування Російською Федерацією всіх видів озброєння, що є в розпорядженні нашої країни. Це неминуче", - погрожував він.

Глава Кремля окремо наголосив, що в заяві російського МЗС, на яку посилався під час виступу, нібито прямо не йдеться про використання ядерної зброї. Водночас Путін залишив відкритим питання, які саме засоби Москва може задіяти у разі загострення.

"У цьому листі та заяві МЗС не йдеться про застосування ядерної зброї, там йдеться, як я щойно сформулював, про застосування всіх сил і засобів, що є в розпорядженні нашої країни. А яким воно буде, ми вже вирішимо", - сказав Путін.

Російський воєнний злочинець Путін також назвав ядерний потенціал РФ однією з її "конкурентних переваг" і заявив, що Москва нібито лише відповідає на дії інших держав.

"Франція, Велика Британія - ядерні держави, ми це чудово розуміємо, усвідомлюємо це, але таких засобів ураження, які сьогодні є в Росії, ні в кого немає. І це наші конкурентні переваги", - додав він.

'Не ми почали воювати': Путін назвав цинічну причину нападу на Україну
Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Коли РФ не зможе продовжувати бойові дії - коментар експерта

Росія може втратити здатність продовжувати бойові дії, якщо Україна зможе масштабувати удари по нафтопереробній інфраструктурі РФ і створити дефіцит дизельного пального. Політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що саме паливний ресурс може стати одним із ключових факторів для подальшого перебігу війни.

За його словами, українська стратегія має бути зосереджена передусім на об’єктах, які забезпечують РФ пальним. Експерт пов’язує проблеми на цьому напрямку не лише з потребами російської армії, а й зі стабільністю економіки країни. Він зазначає, що військове планування передбачає найгірший сценарій, тому оцінки щодо здатності Росії вести війну у 2027–2028 роках не означають, що ця спроможність гарантовано збережеться за зміни ситуації з паливом.

"Щоб позбавити Росію можливості воювати у 2027–2028 роках, нам потрібно перебити дизель уже зараз. За таких умов РФ увійде в зиму в дуже поганому стані. І тоді питання вже стоятиме інакше: яка саме частина Росії буде здатна воювати у 2027–2028 роках", - сказав Загородній.

'Не ми почали воювати': Путін назвав цинічну причину нападу на Україну
Карта розташуванння російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін у черговому виступі перед Держдумою заявив про намір забезпечити Росії гарантії безпеки на покоління вперед та закликав пріоритетно фінансувати обороноздатність і підтримку учасників війни.

Американські чиновники готують зустріч делегацій США, України та Росії для обговорення форматів обмеженого припинення вогню, яке передбачає взаємну відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі. За даними ЗМІ, ці переговори планують провести вже у жовтні, а найімовірнішим майданчиком для їх проведення називають Абу-Дабі.

Глава ЦРУ Джон Реткліфф здійснив таємний візит до Москви, аби особисто попередити російське керівництво про катастрофічні наслідки тривалої війни проти України. Згідно з висновками американської розвідки, Росія позбавлена шансів на військову перемогу, а найбільшою загрозою для Кремля стане неминучий економічний крах.

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Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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