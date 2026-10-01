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Кремль лякає НАТО ядерною зброєю: що може ховатися за погрозами Москви

Марія Николишин
1 жовтня 2026, 18:11
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РФ пригрозила НАТО ядерною зброєю через Калінінград, але в Альянсі реальної небезпеки не бачать.
Кремль лякає НАТО ядерною зброєю: що може ховатися за погрозами Москви
Росія погрожує НАТО ядерними ударами / колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Чи може Путін застосувати ядерну зброю проти НАТО
  • Скільки ядерних боєголовок має Росія у 2026 році
  • Як РФ може почати атаки по країнах Альянсу

Країна-агресор Росія пригрозила застосувати ядерну зброю, якщо країни НАТО влаштують повітряну чи морську блокаду Калінінградської області. Водночас генсек Альянсу вважає їх прямим наслідком провалів Москви на українському фронті.

Главред вирішив з'ясував, чи може російський диктатор Володимир Путін застосувати ядерну зброю.

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Чим Росія погрожує НАТО у разі блокади Калінінграда

Найжорсткіше формулювання з'явилося в заяві російського посольства в Ірландії, яку диппредставництво опублікувало у своєму Telegram-каналі.

Дипломати відкинули звинувачення в підготовці вторгнення до Європи та веденні гібридної війни. За їхньою версією, Москва нібито не має ні планів, ні мотивів псувати стосунки з європейськими державами.

У посольстві також стверджують, що тему "російської загрози" Захід використовує для обґрунтування зростання оборонних бюджетів і мілітаризації регіону.

Водночас Альянс звинуватили у військовій активності та навчаннях поблизу кордонів РФ. Окремо дипломати змалювали сценарій, за якого ексклав відріжуть від основної частини Росії з повітря або з моря, і пообіцяли на цей випадок рішучу відповідь.

"Росія буде готова застосувати весь свій арсенал, включно з ядерною зброєю, для захисту своєї території, якщо країни НАТО спробують ізолювати Калінінградську область від решти країни", - йдеться у заяві посольства.

Дипломати не виключили й сценарію, за якого Москва перейде в наступ першою. За їхніми словами, тоді існує ймовірність, що РФ завдасть "превентивних ударів по центрах ухвалення рішень у країнах Альянсу вже на ранній стадії конфлікту".

Кремль лякає НАТО ядерною зброєю: що може ховатися за погрозами Москви
Типи ядерної зброї / Інфографіка: Главред

Що Пєсков заявив про ядерну відповідь на блокаду Калінінграда

Лінію диппредставництва підхопили і в Кремлі. Речник диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков дав зрозуміти, що в Москві уважно стежать за кожним висловлюванням західних політиків стосовно ексклаву.

"Росія фіксує різку риторику із боку Заходу щодо планів блокади Калінінграда та реагує на неї", - сказав Пєсков.

Далі речник Кремля перейшов до прямого нагадування про ядерний потенціал країни. Він повідомив, що контакти з європейськими політиками на цю тему вже ведуться, і апелював до офіційної доктрини РФ.

"Дипломати РФ нагадують гарячим головам у Європі, що ядерна відповідь на блокаду Калінінграда визначена нормативними документами", - заявив Пєсков.

Як Рютте відповів на ядерні погрози Росії

На тлі ескалації з Москви в Північноатлантичному альянсі демонстративно не стали драматизувати ситуацію. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у середу, 30 вересня, виступив у Брюсселі на саміті з питань оборони та космосу. Там він відповів на запитання про ймовірність ядерного удару РФ по членах Альянсу, зокрема державах Балтії, і наголосив, що реальної небезпеки такого розвитку подій зараз немає.

"Путін знає, що ніколи не зможе перемогти НАТО. Я не сприймаю це серйозно", - сказав Рютте.

Водночас генсек пообіцяв, що Альянс не залишить подібні висловлювання без уваги і нарощуватиме власну безпеку.

За оцінкою Рютте, Москва вдається до залякування та гібридних атак, щоб посіяти розбрат між союзниками й відволікти їх від України.

Проблеми на фронті, на його думку, змушують Кремль активізувати саботаж проти Заходу.

"Війна в Україні йде погано для Путіна, тому відбувається посилення ядерних погроз та російських диверсій у Європі", - заявив генсек НАТО.

Рютте закликав союзників зберігати спокій і продовжувати допомогу Україні, зокрема постачання засобів протиповітряної оборони.

НАТО vs "Вісь зла"
НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Скільки ядерних боєголовок має Росія у 2026 році

Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI) у щорічному звіті "Світові ядерні сили" оцінив загальний арсенал РФ станом на січень 2026 року в 5420 одиниць. З них 2604 перебувають на зберіганні, а 1020 зняті з озброєння.

"Кількість ядерних боєголовок, розміщених на носіях, у Росії зростає з 2022 року. Чотири роки тому їх було 1588, минулого року - 1718, а на початку 2026 року - 1796. Це рекордний показник з 2017 року, коли в РФ таких ядерних боєголовок було 1950", - йдеться у звіті.

Для порівняння, у США цей показник роками не змінюється і становить 1770 одиниць. Франція та Велика Британія також зберігають колишні обсяги: 280 і 120 відповідно.

Експерти інституту також детально розклали й структуру російської тріади. Окремо вони звернули увагу на технічний стан флоту, який обмежує реальні можливості Москви.

"На російських міжконтинентальних балістичних ракетах розгорнуто близько 892 ядерних боєголовок, а наземні сили можуть нести до 1092 одиниць. 13 російських підводних човнів можуть нести близько 928 ядерних боєголовок, але два з них перебувають на ремонті, а тому кількість боєголовок, доступних для розгортання, оцінюється в 704 одиниці", - зазначають аналітики.

Ще 586 боєголовок, за підрахунками SIPRI, закріплені за стратегічною авіацією.

У звіті також ідеться, що модернізація ядерних сил РФ гальмує через санкції та пріоритет виробництва конвенційного озброєння для війни в Україні, однак Москва все одно продовжує вводити нові ракетні комплекси, здатні нести ядерний заряд.

Кремль лякає НАТО ядерною зброєю: що може ховатися за погрозами Москви
Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Чим РФ може завдавати повітряних ударів по країнах НАТО

Військовий експерт, пілот-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв’ю Главреду заявив, що спочатку Росія може атакувати країни НАТО дронами, можливо, навіть українського виробництва.

"Ми щодня відправляємо сотні дронів до Росії. Частину з них росіяни намагаються відремонтувати, знову підняти в повітря. Вони можуть використовувати такі апарати проти країн НАТО. Подібні випадки вже траплялися, коли дрони українського виробництва, відремонтовані та запущені росіянами, опинялися на території країн НАТО", - наголосив він.

За його словами, росіяни можуть зробити це масово: подивитися на реакцію, вивчити алгоритм роботи. Після цього прийняти рішення про нанесення ударів уже власними дронами, якими вони атакують Україну, а потім можуть застосувати й ракети.

"Тобто вони будуть "прощупувати" межі дозволеного. Відразу масового удару балістичною зброєю, найімовірніше, не буде. Вони діятимуть крок за кроком: у три-чотири етапи, поступово перевіряючи реакцію. Доти, доки не отримають ляпаса ногою - інакше росіяни не розуміють. І краще це робити відразу, а не чекати, поки підуть балістичні ракети чи крилаті ракети. Але на цей удар треба зважитися, і саме це є проблемою деяких керівників Європи", - зауважив експерт.

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Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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