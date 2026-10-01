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Останній шанс: король Чарльз придумав несподіваний план для Вільяма та Гаррі

Олена Кюпелі
1 жовтня 2026, 21:40
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Принци залишаються віддаленими один від одного навіть після рідкісних зустрічей на сімейних заходах
Карл III
Чарльз III намагається примирити своїх синів / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Коротко:

  • Що збирається робити Чарльз
  • До якої події він хоче приурочити примирення

Король Чарльз III, за даними джерел, не припиняє спроб примирити принців Вільяма та Гаррі, стосунки яких залишаються напруженими вже кілька років.

Як пише Page Six, тепер монарх розраховує на особливу подію, яка може об’єднати братів.

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Йдеться про пам’ятну службу на честь принцеси Діани - у 2027 році виповниться 30 років від дня її загибелі. За інформацією інсайдерів, Чарльз не заперечує проти проведення урочистого заходу, який міг би відбутися за аналогією з церемонією 2007 року.

Очікується, що така церковна служба може стати "гідним і об’єднуючим" моментом для родини. Зокрема, обговорюється ідея, що принц Вільям міг би виступити з читанням на згадку про матір, що надало б події особливого значення.

Принцеса Діана славилася своїми зачісками
Принцеса Діана померла багато років тому / Фото Вікіпедія

При цьому участь братів у спільних медійних проєктах практично виключається. За словами джерел, будь-які подібні ініціативи неминуче сприймалися б як конкуренція, особливо з огляду на те, що у Гаррі вже є власні проєкти, пов’язані зі спадщиною Діани.

Незважаючи на обережний оптимізм, експерти налаштовані скептично. Вони зазначають, що конфлікт між братами зайшов занадто далеко, а Вільям зосереджений на своїй родині та королівських обов’язках.

Принц Вільям із дочкою - принцесою Шарлоттою
Принц Вільям не спілкується з братом / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Відомо, що принці залишаються віддаленими один від одного навіть після рідкісних зустрічей на сімейних заходах. При цьому сам Гаррі раніше заявляв, що хотів би відновити стосунки з рідними, підкреслюючи, що "життя занадто коротке для конфліктів".

Таким чином, план Чарльза може стати однією з небагатьох можливостей для примирення - проте залишається відкритим питання, чи готові до цього самі брати.

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Про особу: король Чарльз III

Чарльз III - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був герцогом Корнуольським і герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець престолу, він чекав на нього довше за всіх у британській історії: він був принцом Уельським довше за всіх, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

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