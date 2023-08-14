РФ націлилася на одне місто України: Жданов назвав, де чекати на удар окупантів

У окупантів РФ є невеликі шанси на захоплення Куп'янська, не виключає Олег Жданов.

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Олег Жданов оцінив ситуацію під Куп'янськом / Колаж: Главред, фото: 36-я ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, скріншот з відео

Найважче, чого можна чекати від окупантів РФ напередодні Дня Незалежності України - це спроба Росії відбити Куп'янськ Харківської області, заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов

"Зараз на Куп'янсько-Лиманському напрямку спостерігається активізація, і на цій ділянці фронту противник і далі буде активно розвивати бойові дії. Це єдине місце, де у росіян є явна перевага, і вони можуть скористатися цим", - підкреслив він в ході чату в Главреді.

Говорячи про ймовірність захоплення РФ Куп'янська, Жданов зазначив, що шанси у окупантів на це невеликі, але є.

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"Найгірше для нас тут те, що противник може змусити нас вводити в бій свіжі резерви на цій ділянці фронту. А це означає, що резервів може не вистачити на Мелітопольському або Бердянському напрямках, де ми ведемо контрнаступальну операцію. В цьому і полягає головний задум противника", - пояснив він.

Співрозмовник уточнив, що ймовірне захоплення РФ території навколо Куп'янська і прикриття її водосховищем являє собою тактичну військову операцію.

"Стратегічна складова полягає в тому, щоб відтягнути наші резерви і змусити нас вводити їх у бій на інших ділянках фронту", - додав Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Раніше сообщалсоь, що ситуація під Куп'янськом важка, але армія тримає контроль. Армія України знає, що хочуть робити російські окупанти на Куп'янському напрямку, і розуміє їхні слабкі місця, сказав представник ЗСУ Сергій Череватий.

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж в інтерв'ю Главреду розповів про те, що Росія проводить маневри в районі Куп'янська, Лиману, Сватовому та Кремінній, щоб відвернути сили українських військ від Бахмутського напрямку. Як вважає експерт, 100-тисячне угруповання окупантів, яке там знаходиться, на межі своїх можливостей.

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