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Захисникам Маріуполя віддали новий наказ - Резніков

17 травня 2022, 17:30

Українські бійці з Азовсталі повинні виконати новий наказ - вижити.

Захисники Маріуполя отримали новий наказ - вижити / t.me/polkazov

Українські захисники Маріуполя, які героїчно порушили усі плани російських окупантів, отримали новий наказ і виконати його необхідно за будь-яку ціну. Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

Вони виконали надможливе - стримали близько 20 тис. російських окупантів.

Резніков додав, що завдяки українським героям окупанти не змогли дійти до Запоріжжя та просунутись на Донеччину.

Тепер у захисників Маріуполя нове завдання - вижити.

"Свій наказ - стримати угрупування до 20 тис. російських загарбників і не пустити до Запоріжжя, не пустити їх далі на Донеччину, і в тому числі, відтягнувши сили від Києва. Тобто завдяки героїзму гарнізону Маріуполь, в тому числі і в Києві, напевно, ми зараз спокійно розмовляємо. Вони цей наказ виконали. Вони всі герої. У них зараз новий наказ - вберегти своє життя. Вони потрібні Україні", - сказав Олексій Резніков.

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Евакуація поранених з Азовсталі

16 травня з заводу Азовсталь у Маріуполі до медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде проведена процедура обміну, повідомила під час виступу заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Інформацію про евакуацію бійців Азова також підтвердив і президент Володимир Зеленський.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України вранці 17 травня повідомило, що "для якнайшвидшого повернення" евакуйованих увечері в понеділок захисників Маріуполя "буде здійснена процедура обміну". Також проводяться всі необхідні заходи з порятунку тих, хто залишився на Азовсталі.

Обміняти тяжкопоранених військовослужбовців на російських загарбників вдасться після того, як їх стан стабілізується.

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