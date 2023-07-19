РФ може підірвати ЗАЕС: ексглава ГУР назвав мету Путіна у війні з Україною

Володимир Путін намагається унеможливити подальший розвиток України, впевнений Валерій Кондратюк.

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Валерій Кондратюк назвав мету Володимира Путіна / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Підрив дамби Каховського водосховища показав, що диктатор Володимир Путін здатний на будь-які дії, заявив колишній глава Головного управління розвідки Міноборони Валерій Кондратюк.

"Відсутність можливості застосування ядерної зброї він намагається замінити техногенними катастрофами. Скажу зараз страшні слова: це стратегія створення з нашої країни країни-інваліда або країни з обмеженими можливостями", - підкреслив він в інтерв'ю Українській правді.

Колишній глава ГУР вважає, що Путін намагається унеможливити подальший розвиток України як ефективної економічної держави.

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"Тобто при таких техногенних проблемах ми будемо багато років долати наслідки. Сьогодні аналогічне питання по Запорізькій атомній електростанції. <...> При будь-якому штурмі (ЗАЕС, — ред.), а я знаю, що такі спроби Україною там вже відбувалися раніше, Путіну буде легше її взагалі знищити, ніж просто віддати", - додав Кондратюк.

Раніше генерал СБУ дав тривожний прогноз закінчення війни. Колишній заступник Голови Служби безпеки України, Генерал-майор запасу Віктор Ягун висловив сумнів у тому, що у разі зміни влади верхівка РФ відмовиться від загарбницьких планів. При цьому він нагадав історію першої світової війни.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війна в Україні завершиться з поверненням до кордонів станом на 1991 Рік. Якщо не буде повернуто під контроль Києва Крим чи Донбас, війна триватиме.

"Завершити цю війну можна тільки одним шляхом - це повернення кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91 — го року", - сказав він.

Війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту. Про це йдеться в "злитих" в Мережу Секретних матеріалах розвідки США, пише The Washington Post.

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