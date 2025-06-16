РФ може влаштувати провокації з Білорусі: у ДПСУ розкрили тривожний сценарій

Не виключені демонстративні дії в напрямку кордону України, каже Андрій Демченко.

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РФ може влаштувати провокацію з Білорусі / Колаж: Главред, фото: 115 ОБр ТРО, Олег Некало

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РФ під час військових навчань у Білорусі може вдатися до провокацій

Не виключені дії в напрямку кордону України

Країна-агресор РФ під час військових навчань у Білорусі може вдатися до провокацій або демонстративних дій у бік українського кордону, заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Ми за цим активно стежимо для того, щоб розуміти, яку кількість своїх сіл Росія може або планує залучити до цих навчань і власне, де вони відбуватимуться. Є попередня інформація, що вони можуть проводитися більш углиб території Білорусі, якщо говорити про власне напрямок із кордоном України. Мені складно сказати, з чим це пов'язано, можливо, дійсно є якісь побоювання в Білорусі з цього приводу", - сказав він в ефірі телемарафону.

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За словами Демченка, станом на зараз активної фази російсько-білоруських навчань не спостерігається. Крім того, на території РБ зараз немає ударних угруповань РФ, які могли б становити загрозу для України.

/ Главред

"Для нас, звичайно, пріоритет - вивчення тієї інформації, яку ми можемо отримати щодо активної фази спільних навчань. Тому що саме в цей час ризик для нашої країни може збільшуватися. Можна не виключати якихось демонстративних дій у напрямку нашого кордону. Але наше основне завдання - бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій", - додав спікер.

Він зазначив, що Білорусь продовжує підтримувати Росію. Тому варто продовжувати нарощувати свої оборонні можливості по лінії кордону.

Загрози на кордоні України та Білорусі - останні новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, що останнім часом у безпосередній близькості до кордону з Білоруссю будь-якого ударного угруповання, яке б формувалося або було сформоване, українські підрозділи, які за цим спостерігають, не фіксують.

Раніше ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп повідомив, що в разі перекидання в Білорусь російського угруповання, Україні потрібно розцінювати ситуацію як серйозну і робити висновки, на що можуть бути здатні окупанти.

Напередодні експерт Микола Сунгуровський заявляв, що нарощування військових сил Росією в Білорусі має потенційну загрозу для Києва, Польщі та країн Балтії. Точне місце, куди Росія може спрямувати свої сили, залежатиме від того, де Путін знайде найбільш вразливу точку.

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