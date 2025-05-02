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Путін "нащупає" слабке місце: експерт розповів, куди рушить армія РФ з Білорусі

Руслана Заклінська
2 травня 2025, 00:03
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В Україні досі бояться визнати необхідність мілітаризації, хоча це — захист, а не агресія, наголосив Сунгуровський.
Путін 'нащупає' слабке місце: експерт розповів, куди рушить армія РФ з Білорусі
Сунгуровський розповів про загрозу з Білорусі для України та сусідів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, 48 окрема артилерійська бригада

Ключові тези Сунгуровського:

  • Нарощування російських сил у Білорусі становить загрозу для України, Польщі та країн Балтії
  • Точний напрям атаки залежатиме від того, де Путін знайде слабке місце
  • Сусідство з агресором зобов'язує бути готовими до оборони

Нарощування військових сил Росією в Білорусі має потенційну загрозу для Києва, Польщі та країн Балтії. Точне місце, куди Росія може спрямувати свої сили, залежатиме від того, де Путін знайде найбільш вразливу точку. Про це в інтервʼю Главреду розповів директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

"Коли формується певне угруповання, то напрямків його можливих дій — безліч, майже на 180 градусів. Питання лише в тому, куди саме воно рушить. Це залежить від того, де Путін "нащупає" слабке місце — туди він і піде. Що саме це буде — сказати важко. Це залежить не лише від нас, а й від наших західних партнерів", - зазначив експерт.

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Сунгуровський звернув увагу на те, що Польща вже активно створює так звану "тотальну оборону", що є потужною системою готовності до відсічі агресії. На його думку, те, що в Україні досі бояться назвати мілітаризацією, у Польщі та інших країнах Балтії, таких як Фінляндія та Швеція, стало реальністю.

"Це вже відбулося в Фінляндії, у країнах Балтії, у Швеції. У Росії — тим паче і повним ходом. А ми чомусь досі соромимося називати речі своїми іменами. Мілітаризація — це не підготовка до агресії, а підготовка до відсічі агресії. І немає чого цього соромитися. Маючи такого сусіда — агресора й терориста — сам Бог велів бути готовими", - наголосив Сунгуровський.

РФ нарощує сили в Білорусі - що відомо

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський попередив, що Росія може скористатися літніми навчаннями в Білорусі як прикриттям для нових атак — як на Україну, так і на Литву чи Польщу. Він закликав до готовності.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко підтвердив ризик провокацій з білоруського напрямку та заявив, що Путін планує воювати до кінця року.

Також речник ДПСУ Андрій Демченко підтвердив, що присутність російських підрозділів у Білорусі може загострити безпекову ситуацію. Однак ситуація на кордоні наразі контрольована.

Крім цього, президент зауважив, що РФ часто використовує навчання як привід для агресії. Хоча наразі ситуація на кордоні стабільна, ЗСУ уважно стежать за подіями. Генерал Сирський не виключає повторення сценарію 2022 року.

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Хто такий Микола Сунгуровський

Микола Вікторович Сунгуровський (01 січня 1951, Москва) - військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова.

У 1972 році закінчив Оренбурзьке вище військове зенітно-ракетне училище.

У 1982 - Київську Академію протиповітряної оборони.

У 1991 - Вищу школу підприємництва при Київському інституті народного господарства.

З грудня 1999 року - координатор програм Українського центру економічних і політичних досліджень (нині-Центр Разумкова). До цього працював завідувачем відділу аналітичної служби апарату РНБО України.

З лютого 2000-го - позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

З грудня 2006 року - директор військових програм Центру Разумкова.

Полковник запасу. Стаж військової служби - 31 рік (з них половина - у науково-дослідних установах). Сфери діяльності - системологія, системний аналіз, стратегічне планування, методи аналізу та забезпечення національної безпеки.

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 100 наукових праць.

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