Чи є загроза удару тисячі дронів РФ по Україні за добу: Зеленський дав відповідь

РФ прагне виробляти по 300-350 дронів на день, попередив президент.

https://glavred.net/ukraine/est-li-ugroza-udara-tysyachi-dronov-rf-po-ukraine-za-stuki-zelenskiy-dal-otvet-10668443.html Посилання скопійоване

РФ атакує Україну безпілотниками / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Головне:

Росія зосередилася на нарощуванні масового виробництва БпЛА

РФ прагне виробляти по 300-350 дронів на день

Росія зосередилася на нарощуванні масового виробництва безпілотників, але на поточний момент здатна запускати до тисячі дронів-камікадзе типу Shahed по Україні за добу тільки в разі, якщо накопичує їх протягом декількох днів.

Як наголосив він під час спілкування з журналістами, за наявними даними, РФ прагне виробляти по 300-350 дронів на день, а в ідеалі - досягти рівня 500, але поки що не має у своєму розпорядженні таких потужностей. Тому реальний добовий запуск до тисячі безпілотників можливий лише після їх попереднього накопичення.

відео дня

"Вони можуть кілька днів збирати дрони, а потім провести масований запуск. Таке можливо, і виключати цього не можна", - наголосив Зеленський.

Він також нагадав про успішну операцію українських Сил оборони, коли по противнику одночасно було запущено 400 малих безпілотників, унаслідок чого було знищено понад 40 одиниць техніки.

"Це була суто військова операція, проведена на лінії фронту. Ми показали, на що здатні. І це був тільки перший крок. У нас є потенціал провести щось набагато масштабніше", - додав він.

Президент підкреслив, що саме такі дії України змушують противника робити ставку на масове застосування дронів.

"Ми бачимо, як вони діють, і реагуємо. Зараз наші літаки вже ефективно збивають безпілотники. Ми знаємо, скільки дронів здатні знищити F-16 і Mirage за один виліт, і скільки таких літаків зможемо одночасно підняти в повітря", - сказав Зеленський.

Він також повідомив, що Україна почала застосовувати дрони-перехоплювачі, які стали відповіддю на проблему Shahed, що літають на великих висотах, поза досяжністю мобільних вогневих груп.

Крім того, президент наголосив, що Україні необхідно мати у своєму арсеналі щонайменше тисячу безпілотників, включно з далекобійними.

/ Главред

"У нас уже є можливість запускати по 100 далекобійних дронів на день. Якщо партнери нас підтримають, ми зможемо вийти на рівень 300-500 на добу. Ми вже майже досягли цього. Технологічно ми готові - тепер питання впирається у фінансування", - підсумував Зеленський.

Удари РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Унаслідок масованих ударів зруйновано житлові будинки, гаражі, об'єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі. У різних частинах міста виникло 10 пожеж.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками типу "Шахед". Унаслідок атаки в місті здійнялися пожежі, понівечено щонайменше 5 приватних будинків.

Раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України знищили 50 ударних безпілотників типу Shahed, якими країна-агресор РФ атакувала Україну.

Читайте також:

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред