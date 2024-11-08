Уночі РФ вдарила 500-кілограмовою бомбою по багатоповерхівці в Харкові: що відомо

Окупанти атакували житлові будинки харків'ян, поки ті спали. Зруйновано кілька поверхів у багатоповерхівці, спалахнула пожежа.

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Окупанти обстріляли спальні райони Харкова / Колаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Близько 3:30 ранку 8 листопада російська окупаційна армія вдарила 500-кілограмовою бомбою по багатоповерхівці на Салтівці в Харкові. Постраждали щонайменше 25 осіб, зокрема й тримісячне немовля. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, кількість постраждалих продовжує зростати.

Про вибухи в місті стало відомо близько третьої години ранку.

"Останні два прильоти - район щільної житлової та історичної забудови в центрі Харкова. Ще є попередня інформація про удар по одному з найбільш постраждалих "спальних" районів міста", - написав Терехов о 03:40.

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Пізніше він уточнив, що один із КАБів ударив по 12-поверхівці в Салтівському районі Харкова. Зруйновано кілька поверхів, спалахнула пожежа. Під завалами перебувають люди.

Що таке КАБ / Інфографіка: Главред ​

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram, що окупанти о 3:30 вдарили по Салтівському та Шевченківському районах Харкова.

На Салтівці 25 поранених, п'ятьох із них - госпіталізовано в медичні заклади, стан постраждалих середній та легкий. Евакуйовано 30 осіб, зокрема четверо дітей.

Частково зруйновано під'їзд будинку з 1-го по 3-й поверх. Пошкоджено житлові будинки поруч, 5 автомобілів і виходи станції метро.

У самому центрі міста удар окупантів припав на відкриту територію, пошкоджено історичні будівлі, громадські місця, житлові будинки.

Ще одне влучання біля житлової забудови в центральній частині міста. Пошкоджено щонайменше 6 багатоповерхових будинків, магазини, торгові павільйони, автомобілі, виходи станції метро. На щастя, обійшлося без постраждалих.

"Такі удари 500-кілограмовими авіабомбами - це цілеспрямований терор ворога", - додав Синєгубов.

Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

РФ готує масований удар по Україні

Як повідомляв Главред, з часу останнього масованого ракетного удару в Росії виготовили понад 200 ракет різних типів. Військовий експерт Роман Світан вважає, що окупанти вже давно могли завдати удару. Найімовірніше, щось їх стримує.

"Можливо, це якісь домовленості зі США перед виборами, щоб не ескалувати ситуацію. Тому що Білий дім дотримувався домовленостей щодо неескалації перед виборами Путіна. Тут простежується зв'язок. Я думаю, що саме це є причиною", - сказав він.

Військовий експерт і колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов вважає, що після останніх атак дронів на Київ є ймовірність, що Росія може готуватися до масштабного комбінованого удару по столиці та інших містах України.

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