РФ може вдарити по Україні іранськими балістичними ракетами, захисту від них немає - ЗСУ

РФ може вдарити по Україні іранськими балістичними ракетами / Колаж фото pixabay, Вікіпедія

Росія може застосувати іранські балістичні ракети для ударів по Україні. Вони небезпечні, а в України нема ефективного захисту від таких ракет. Про це заявив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Такі ракети мають величезну швидкість польоту. Вони небезпечніші за російські, якими окупанти обстрілювали українську територію.

"Такий тип ракет є більш небезпечним, ніж інші, якими Росія і раніше обстрілювала Україну. Проти балістичних ракет, на жаль, немає в нас ефективного захисту. Це балістика, вона летить фактично з космосу, летить на величезній швидкості вниз. Збивати їх фактично нереально, але протидіяти можна", - сказав Ігнат.

Він додав, що найкращим способом їх знищити буде удар по місцю, звідки їх запускають.

"А це дальність ракет 300 і 700 км. Тому різні методи впливу, "бавовни" є, їх ніхто не скасовував", - додав Ігнат.

Участь Ірану у війні проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. Тільки за останній тиждень Росія завдала понад 100 ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній і критичній інфраструктурі української держави. Отримали поранення і загинули люди, серед них діти.

Крім того, Іран планує передати Росії балістичні ракети для вбивства українців. Російські окупаційні війська можуть отримати ракети класу "земля-земля". Їх перша партія вже готується на заводах.

У зв'язку з такими діями Ірану глава українського МЗС ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном. Дмитро Кулеба зазначив, що дії Ірану повна підлість і брехня, які Україна не буде терпіти.

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