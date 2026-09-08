Кількість жертв різко зроста: Росія атакує Київ реактивними дронами, що відомо

Ключові факти:
- У Києві кількість загиблих 8 вересня зросла до п'яти
- Унаслідок атаки РФ постраждали 23 людини, троє у важкому стані
- У Борисполі російський удар поранив дворічну дівчинку
Кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки 8 вересня зросла до п'яти людей. У столиці продовжують лунати вибухи, а російські війська завдають нових ударів реактивними безпілотниками. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Протягом ночі та дня 8 вересня в столиці постраждали 23 людини. 14 поранених перебувають в стаціонарах міських лікарень. Троє з них - у важкому стані", - повідомив Кличко.
Водночас стало відомо про нові смерті внаслідок ударів. У Солом'янському районі жертв виявили після влучання по складському приміщенню.
"У Соломʼянському районі, внаслідок влучання в складське приміщення, загинули двоє людей. Кількість загиблих за 8 вересня зросла в столиці до 5 людей", - повідомив Кличко.
Також в Голосіївському районі столиці безпілотник впав на відкритій території.
"Також у Голосіївському районі БпЛА впав на відкритій території. Загоряння оперативно ліквідували. За іншою адресою в Голосієво сталося загоряння складської будівлі", - повідомив Кличко.
Згодом у районі зафіксували ще один епізод із пошкодженням складської інфраструктури. Паралельно нове падіння безпілотника сталося у Солом'янському районі, куди вирушили екстрені служби.
"У Голосіївському районі повторне влучання в складську будівлю. У Соломʼянському - падіння БпЛА на складську будівлю. Екстрені служби прямують на місце", - повідомив Кличко.
Російська атака зачепила й Київську область. У Борисполі серед постраждалих опинилася дворічна дитина, яку після удару доправили до лікарні.
"Росіяни поранили дворічну дитину в Борисполі. Під час ворожої атаки маленька дівчинка отримала осколкове поранення ока. Дитина при свідомості. Її госпіталізовано до лікарні. Медики надають їй усю необхідну допомогу", - повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.
Начальник Київської ОВА закликав жителів регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
"Бережіть себе та своїх близьких. Під час повітряної тривоги обов’язково перебувайте в укриттях", - закликав Ткаченко.
Удари по Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, мер Києва Віталій Кличко інформував про роботу сил ППО у зв'язку з атаками дронів на столицю. О 12:45 зафіксовано повторне влучання в складські будівлі у Шевченківському районі.
Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про наслідки нічної атаки на Київську область та роботу рятувальників на місцях уражень. Він акцентував, що пошкоджено заводи й склади і тривають ліквідаційні роботи.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував про удар по ринку в передмісті Одеси та постраждалих. Він повідомив, що ринок "7 кілометр" пошкоджено та є поранені, яких оглядають медики. За оновленими даними, кількість постраждалих зросла до трьох осіб, один з яких охоронець 58 років госпіталізований у стані середньої тяжкості.
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Про персону: Віталій Кличко
Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.
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