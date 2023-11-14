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РФ масовано битиме по енергооб'єктах: США хочуть допомогти Україні захиститися

Альона Вороніна
14 листопада 2023, 09:38
У Держдепі заявили, що шукають способи, як захистити українські енергетичні об’єкти від атак російських окупантів взимку.
Ракета, ракетный удар, Метью Миллер
США шукають способи захистити енергооб'єкти України від ударів РФ/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, Краматорська міськрада, скрін

Країна-агресорка Росія може відновити масовані удари по Україні у зимовий період. Сполучені Штати Америки хочуть допомогти українцям захиститися від таких ударів. Вашингтон обговорює з Києвом способи захисту об’єктів критичної інфраструктури в українських містах від ракетних атак Росії.

Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер під час брифінгу 13 листопада. Він зазначив, що шляхи підготовки до таких можливих атак з боку окупантів чиновники США обговорюють з українськими чиновниками.

Також Міллер наголосив, що Держдеп під час розмов з представниками українського уряду чітко дає зрозуміти, що США мають намір і далі підтримувати Україну та допомагати їй.

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Він зазначив, що саме про підтримку України та зміцнення її інфраструктури перед зимою і говорили під час зустрічі у Вашингтоні державний секретар США Ентоні Блінкен та голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ми говоритимемо про Україну, про війну в Україні та про те, як ми можемо краще захистити країну. Ми завжди це робимо та шукаємо способи, щоб інші країни могли також надати допомогу", – сказав Міллер.

Речник Держдепу додав, що США ніколи не будуть ухвалювати жодних рішень про Україну без України.

Допомога Україні від США

Раніше повідомлялося, що у США "зробили крок" до схвалення передачі російських активів Україні. Законопроект про російські активи вже пройшов Комітет Палати представників, тепер його спрямують до Конгресу.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що пакети оборонної допомоги Україні стануть меншими. США продовжать у найближчій перспективі виділяти Україні військову допомогу, проте пакети стануть меншими, заявила заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх. США вже використали понад 95% із загальної суми $62,3 млрд, які були виділені на підтримку України з початку повномасштабного вторгнення РФ. Адміністрація вже використовувала всі фонди ініціативи сприяння безпеці України (USAI) і має в резерві ще близько $1 млрд на пакети PDA.

Також раніше Конгрес США представив проєкт без допомоги Україні та Ізраїлю, Білий дім його розкритикував. Прессекретарка президента США Карін-Жан П'єр заявила, що таке рішення призведе до хаосу і "і повної зупинки" роботи уряду.

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війна в Україні новини США вторгнення Росії ракетний удар
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