Літаки РФ вже у повітрі, загроза ударів висока: коли ракети підлетять до України

Кількість бортів у повітрі може зростати, вони летять до пускових зон.

Російські окупанти підняли у повітря борти стратегічної авіації, якими ворог обстрілює Україну під час масованих атак. Про це повідомляють моніторингові канали.

Зазначається, що Ту-95МС, які злетіли з аеродрому "Оленья", підлетять до потенційних пускових зон:

Саратовська зона - 3:10,

Волгоград-Волгодонськ - 4:00,

Каспійська зона - 4:30-5:00.

Варто зазначити, що точна кількість бортів постійно може змінюватись, адже РФ може підіймати у повітря нові літаки. Поки відомо про три борти у повітрі. Монітори стверджують, що літаки тримають курс південно-східний у напрямку Каспійського регіону РФ.

Згодом стало відомо про те, що кількість бортів у повітрі збільшилася до п'яти.

Також є висока загроза ударів балістичними ракетами. з північного, північно-східного, східного напрямків. Моніторингові канали особливо радять реагувати на загрози ударів крилатими ракетами наземного базування з комплексів північно-східного напрямку.

У повній готовності до ймовірних бойових вильотів перебуває і частина літаків МіГ-31К. Вони можуть атакувати Україну "Кинджалами".

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також закликав українців бути уважними до тривог.

Коли ракети будуть над Україною

Telegram-канал "Николаевский Ванек" припустив, у який час ракети будуть у повітряному просторі України в разі пусків:

у разі пусків із району "Енгельса", над Україною ракети будуть близько 3:45-4:30;

район Каспійського моря - ракети над Україною близько 5:30-6:30.

"Час дуже приблизний, з великою похибкою. За бортами продовжуємо стежити вночі, точна кількість бортів буде відома ближче до ранку", - йдеться в повідомленні.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, дрон РФ вибухнув біля однієї з українських АЕС – МАГАТЕ зробило термінову заяву. На місці падіння безпілотника утворилася велика вирва.

Вдень 26 вересня повідомлялося, що РФ атакує Чернігівщину – є влучання та перебої світла, перші подробиці. Людей закликали перебувати в безпечних місцях.

Нагадаємо, РФ визначила цілі ударів – названо міста та ймовірні терміни нових обстрілів. У противника в наявності постійно перебуває близько 300-400 ударних безпілотників, попередив Олег Жданов.

Що відомо про літак Ту-95? Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх. Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

