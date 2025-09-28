Літаки РФ вже у повітрі, загроза ударів висока: коли ракети підлетять до України

Російські окупанти підняли у повітря борти стратегічної авіації, якими ворог обстрілює Україну під час масованих атак. Про це повідомляють моніторингові канали.
Зазначається, що Ту-95МС, які злетіли з аеродрому "Оленья", підлетять до потенційних пускових зон:
- Саратовська зона - 3:10,
- Волгоград-Волгодонськ - 4:00,
- Каспійська зона - 4:30-5:00.
Варто зазначити, що точна кількість бортів постійно може змінюватись, адже РФ може підіймати у повітря нові літаки. Поки відомо про три борти у повітрі. Монітори стверджують, що літаки тримають курс південно-східний у напрямку Каспійського регіону РФ.
Згодом стало відомо про те, що кількість бортів у повітрі збільшилася до п'яти.
Також є висока загроза ударів балістичними ракетами. з північного, північно-східного, східного напрямків. Моніторингові канали особливо радять реагувати на загрози ударів крилатими ракетами наземного базування з комплексів північно-східного напрямку.
У повній готовності до ймовірних бойових вильотів перебуває і частина літаків МіГ-31К. Вони можуть атакувати Україну "Кинджалами".
Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також закликав українців бути уважними до тривог.
Коли ракети будуть над Україною
Telegram-канал "Николаевский Ванек" припустив, у який час ракети будуть у повітряному просторі України в разі пусків:
- у разі пусків із району "Енгельса", над Україною ракети будуть близько 3:45-4:30;
- район Каспійського моря - ракети над Україною близько 5:30-6:30.
"Час дуже приблизний, з великою похибкою. За бортами продовжуємо стежити вночі, точна кількість бортів буде відома ближче до ранку", - йдеться в повідомленні.
Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, дрон РФ вибухнув біля однієї з українських АЕС – МАГАТЕ зробило термінову заяву. На місці падіння безпілотника утворилася велика вирва.
Вдень 26 вересня повідомлялося, що РФ атакує Чернігівщину – є влучання та перебої світла, перші подробиці. Людей закликали перебувати в безпечних місцях.
Нагадаємо, РФ визначила цілі ударів – названо міста та ймовірні терміни нових обстрілів. У противника в наявності постійно перебуває близько 300-400 ударних безпілотників, попередив Олег Жданов.
Читайте також:
- Путін вирішив посилити обстріли України: куди планує бити ворог
- Обстріл Києва 7 вересня: померла породілля, яка постраждала від удару "Шахеда"
- РФ визначила цілі ударів: названо міста та ймовірні терміни нових обстрілів
Що відомо про літак Ту-95?
Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.
Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх.
Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред