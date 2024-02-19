РФ мала евакуювати: 110 бригада розкрила, що сталось із загиблими бійцями із 'Зеніту'

В 110 окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка захищала Авдіївку, повідомили, що окупанти обіцяли провести евакуацію поранених українських бійців, що лишилися в оточенні в опорному пункті "Зеніт", а натомість розстріляли їх.
"Щодо позиції "Зеніт". Вихід особового складу 110 Бригади з Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожою авіацією та артилерійських обстрілів, постійних атак fpv-дронів, атак на евакуаційні автомобілі, обстрілів евакуаційних шляхів. Декількох важкопоранених і загиблих військовослужбовців не вдалося евакуювати", - йдеться у повідомленні бригади у Facebook.
У пресслужбі повідомили, що противник розвивав швидкий та масштабний наступ, не лишаючи шансів для повторних спроб евакуації.
"Через повне оточення опорного пункту "Зеніт" було прийнято рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною щодо обміну полонених для надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних правил ведення війни і законів, які захищають військовополонених", - пояснили у 110 бригаді.
Відомо, що ворог повідомив координаторів цього процесу, що погоджується провести евакуацію наших поранених і надати їм допомогу, а в подальшому - обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя.
"Що трапилося в подальшому ми дізналися з ворожих ресурсів. На оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції "Зеніт" родичі опізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника – загиблими. За нашими даними ворог також розстріляв Олександра Зінчука та Миколу Савосіка. Про шостого бійця інформація поки не підтверджена, скоріше за все він був з приданого підрозділу", - зазначили у бригаді.
Страта військових із "Зеніту": що відомо
Нагадаємо, що росіяни розстріляли шістьох українських військових, які потрапили в оточення ворога у районі "Зеніту" в Авдіївці. Позиції захисників кілька днів були в оточенні росіян. Усім, хто мав змогу і не був поранений в ноги, довелося прориватися під вогнем противника.
Бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що українські війська відійшли з позиції "Зеніт" на околиці Адвїівки. Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.
Боєць ЗСУ розповів правду про ситуацію в Авдіївці та заявив, що під час відступу з позицій у районі "Зеніт" загинуло багато українських бійців. Віктор Біляк повідомив, що в українських бійців було дві спроби виходу з позицій.
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