"Серія помилок": росіяни розстріляли групу бійців в Авдіївці, що кажуть у ЗСУ

Російські окупанти розстріляли шістьох українських військових, які потрапили в оточення ворога у районі "Зеніту" в Авдіївці, підтверджує OSINT-спільнота DeepState. Водночас у командуванні стверджують, що "втрати ЗСУ були мінімальними, як на такі події".
Як зауважують аналітики, позиції захисників кілька днів були в оточенні росіян. Усім, хто мав змогу і не був поранений в ноги, довелося прориватися під вогнем противника до основних сил, натомість залишилося четверо поранених і ще двоє бійців, які не змогли пробитися без евакуації.
Як росіяни організували оточення
За словами експертів, спершу ворог прорвався до Царської охоти через підземні тунелі, використавши вихід вище за "Зеніт", і почав там закріплюватися. Далі РФ продовжила тиск з питного й обʼєдналась з уже закріпленим на місці підрозділом противника.
Аналітики стверджують, що рішення про відхід ЗСУ "довгий час не ухвалювалося", допоки в українських бійців не почали закінчуватися боєприпаси і запаси води. Та невдовзі бійцям дали команду прориватися малими групами.
15 лютого пʼятьом пораненим бійцям обіцяли евакуацію, з ними залишився один з уцілілих оборонців. А вже невдовзі, починаючи з 12:00, на позиції зайшли російські окупанти. Того ж дня загарбники поширили кадри розстріляних захисників.
"Швидше за все, хлопці були розстріляні одразу. Ще один із бійців перед смертю встиг написати "ні хліба, нічого, і води залишилося пів пляшки". На кадрах з тілами один з бійців так і залишився тримати ту пляшку після смерті", - розповідають OSINT-фахівці.
Експерти підсумовують, що "серія помилок і затягування з рішучими діями привели до такої трагедії", а ворог вчергове довів, що йому байдуже на всі правила війни.
"Втрати були мінімальними"
За словами начальника відділу зв’язків з громадськістю угруповання військ "Таврія" Дмитра Лиховія, виведення військ з Авдіївки вийшло настільки успішним, наскільки це дозволяли обставини.
"Вийшли ті, кому загрожувало блокування. Виведення було настільки успішним, наскільки це дозволяли обставини", - сказав Лиховій в ефірі телемарафону в неділю.
Речник підтвердив, що дехто з військових опинився у полоні, але назвати їхню кількість зараз неможливо.
"Ми не можемо говорити про конкретні цифри, тому що відбувається верифікація. Частина людей виходить до своїх підрозділів, пізніше приходять в пункти постійної дислокації, виходять на зв'язок, тому цифри будуть некоректними", - сказав Лиховій.
Битва за Авдіївку
17 лютого військове командування повідомило про вихід ЗСУ з Авдіївки - війська вивели на заздалегідь підготовлені позиції.
У Третій штурмовій бригаді уточнили, що ЗСУ таким чином ще й "вирівняли лінію фронту".
Згодом аналітики ISW зазначили, що з початку 2023 року війська РФ збільшили застосування планованих бомб, але нещодавнє їхнє масове застосування в Авдіївці - перший випадок, коли окупанти використовували їх у такій кількості, щоб забезпечити просування своєї піхоти.
Протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку російські окупанти втратили понад 47 тисяч своїх солдатів.
Вас також можуть зацікавити новини:
- РФ спробує прорвати оборону ЗСУ на 5 напрямках: у NYT розкрили плани Путіна
- Авдіївка далась росіянам "великою ціною": розкрито втрати РФ за час всієї операції
- Брак боєприпасів для ЗСУ навряд чи вдасться "закрити" у 2024-му - Der Spiegel