"Серія помилок": росіяни розстріляли групу бійців в Авдіївці, що кажуть у ЗСУ

Росіяни здійснили черговий воєнний злочин.

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В OSINT-спільноті звинувачують командування у затягуванні ухвалення рішучих дій / Колаж Главреда. Фото: DeepState, скріншот Повернись живим

Російські окупанти розстріляли шістьох українських військових, які потрапили в оточення ворога у районі "Зеніту" в Авдіївці, підтверджує OSINT-спільнота DeepState. Водночас у командуванні стверджують, що "втрати ЗСУ були мінімальними, як на такі події".

Як зауважують аналітики, позиції захисників кілька днів були в оточенні росіян. Усім, хто мав змогу і не був поранений в ноги, довелося прориватися під вогнем противника до основних сил, натомість залишилося четверо поранених і ще двоє бійців, які не змогли пробитися без евакуації.

Як росіяни організували оточення

За словами експертів, спершу ворог прорвався до Царської охоти через підземні тунелі, використавши вихід вище за "Зеніт", і почав там закріплюватися. Далі РФ продовжила тиск з питного й обʼєдналась з уже закріпленим на місці підрозділом противника.

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Аналітики стверджують, що рішення про відхід ЗСУ "довгий час не ухвалювалося", допоки в українських бійців не почали закінчуватися боєприпаси і запаси води. Та невдовзі бійцям дали команду прориватися малими групами.

15 лютого пʼятьом пораненим бійцям обіцяли евакуацію, з ними залишився один з уцілілих оборонців. А вже невдовзі, починаючи з 12:00, на позиції зайшли російські окупанти. Того ж дня загарбники поширили кадри розстріляних захисників.

"Швидше за все, хлопці були розстріляні одразу. Ще один із бійців перед смертю встиг написати "ні хліба, нічого, і води залишилося пів пляшки". На кадрах з тілами один з бійців так і залишився тримати ту пляшку після смерті", - розповідають OSINT-фахівці.

Експерти підсумовують, що "серія помилок і затягування з рішучими діями привели до такої трагедії", а ворог вчергове довів, що йому байдуже на всі правила війни.

"Втрати були мінімальними"

За словами начальника відділу зв’язків з громадськістю угруповання військ "Таврія" Дмитра Лиховія, виведення військ з Авдіївки вийшло настільки успішним, наскільки це дозволяли обставини.

"Вийшли ті, кому загрожувало блокування. Виведення було настільки успішним, наскільки це дозволяли обставини", - сказав Лиховій в ефірі телемарафону в неділю.

Речник підтвердив, що дехто з військових опинився у полоні, але назвати їхню кількість зараз неможливо.

"Ми не можемо говорити про конкретні цифри, тому що відбувається верифікація. Частина людей виходить до своїх підрозділів, пізніше приходять в пункти постійної дислокації, виходять на зв'язок, тому цифри будуть некоректними", - сказав Лиховій.

Битва за Авдіївку

17 лютого військове командування повідомило про вихід ЗСУ з Авдіївки - війська вивели на заздалегідь підготовлені позиції.

У Третій штурмовій бригаді уточнили, що ЗСУ таким чином ще й "вирівняли лінію фронту".

Згодом аналітики ISW зазначили, що з початку 2023 року війська РФ збільшили застосування планованих бомб, але нещодавнє їхнє масове застосування в Авдіївці - перший випадок, коли окупанти використовували їх у такій кількості, щоб забезпечити просування своєї піхоти.

Протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку російські окупанти втратили понад 47 тисяч своїх солдатів.

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