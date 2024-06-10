РФ змінила напрямок головного удару на Сході: названо найгарячіший напрямок

Росіяни намагаються з 3 боків просунутись в напрямку міста Часів Яр на Донеччині, крім того, ворог активізувався на Покровському напрямку, зазначає експерт.

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РФ змінила напрямок головного удару / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупаційні війська змістити фокус уваги з Харківського напрямку, де вони так і не змогли досягти значних успіхів, на Покровський напрямок. Про це в ефірі телеканалу FREEДOM розповів військовий оглядач Денис Попович.

За його словами, "найгарячіші" ділянки фронту сьогодні - це Покровський напрямок та Часів Яр.

"Противник докладає всіх зусиль для того, щоб просунутися на цих ділянках. Ворог намагається атакувати Часів Яр із трьох боків — зі східного, північного та західного. Також робить спроби просуватися і на Покровському напрямку. Крім того, ворог постійно робить наступальні спроби в Харківській області", — розповів військовий оглядач. відео дня

Він додав, що активізація росіян на Харківському напрямку відбулась через те, що українські військові відчували значний дефіцит у зброї та боєприпасах, чим намагався скористатись ворог.

Однак, Попович наголошує, що зараз це вікно можливостей для росіян закривається, адже Україна отримує від західних країн значу кількість сучасного озброєння та боєприпаси.

"Буквально позавчора було оголошено черговий пакет військової допомоги від США, який повністю покриває поточні потреби фронту", - констатував експерт.

Він робить висновок, що російським військам з кожним днем буде дедалі важче реалізовувати плани щодо наступу на фронті.

За словами Поповича, ворог все ще планує створити так звану "буферну зону" на Сумщині та на Харківщині.

Він також додав, що противник не полишає своїх планів щодо створення буферної зони в Харківській та Сумській областях України. Однак, аналітик наголошує, що через провал наступальних дій на Харківщині, росіяни наразі не роблять спроб наступу через кордон в Сумській області, не зважаючи на концентрацію військ.

Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

Наступ РФ на Сході - ситуація на фронті

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