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ЗСУ повертають ініціативу та вибивають окупантів у Вовчанську - комбат ЗСУ

Юрій Берендій
9 червня 2024, 10:28
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Сили оборони України перебирають ініціативу на Харківщині, ситуація покращилась після дозволу завдавати ударів по території РФ, зазначає комбат ЗСУ.
ЗСУ повертають ініціативу та вибивають окупантів у Вовчанську - комбат ЗСУ
Сили оборони України мають успіх на Харківському напрямку / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 37 окрема бригада морської піхоти

Сили оборони України змогли стабілізувати ситуацію на Харківському напрямку бойових дій та починають повертати собі ініціативу в боях у місті Вовчанськ. Про це в ефірі 24 каналу повідомив командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко.

За його словами, українські військові ведуть складні бої з російськими окупантами "за кожен підвал та кожну хату" в межах міста Вовчанськ Харківської області.

Військовий додає, що росіяни не мають просувань на даному напрямку боїв, а Сили оборони України вибивають ворога із зайнятих ним рубежів та активно беруть окупантів в полон.

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"Ситуація виглядає так, що на поточний момент Сили оборони стабілізували ситуацію та перебирають тактичну ініціативу на свій бік. Ворог продовжує активно застосовувати авіацію. Тут дуже необхідні літаки F-16, щоб позбавити противника монополії на застосування у такій кількості своєї авіації", – зазначив Федоренко.

Він також додав, що ситуація на фронті суттєво покращилась в сторону українських військ після дозволу західних країн завдавати ударів по військових цілях на території Росії.

Федоренко наголосив, що Сили оборони України здійснюють активне вогневе ураження місць зосередження особового складу РФ, засоби РЕБ тощо. Крім того, він повідомив, що є успіхи у знищенні російських С-300 та С-400, які завдавали ударів по Харкову.

Хто такий Юрій Федоренко?

Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.

З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти.

9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Харківщині - що відомо про бої у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за даними американського Інституту вивчення війни, російські окупанти здійснили обмежене просування на Харківському напрямку і, ймовірно, окупували населений пункт Глибоке Харківської області.

Речник Національної гвардії Руслан Музичук повідомив про переміщення нових підрозділів російської окупаційної армії, зокрема мотострілецьких, на Харківський напрямок, до кордону з Україною, для підтримки штурмових дій.

За словами військового експерта та полковника ЗСУ у запасі Романа Світана, армія Росії продовжить натиск на Харківщині, проте основний удар спробує здійснити на іншій ділянці фронту.

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