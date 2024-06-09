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РФ застосувала нову зухвалу тактику: боєць ЗСУ розкрив деталі боїв біля Лиману

Юрій Берендій
9 червня 2024, 11:34
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Боєць ЗСУ зазначив, що росіяни активно змінюють тактику наступальних операцій на Лиманському напрямку, зокрема застосовуючи "банзай-атаки".
РФ застосувала нову зухвалу тактику: боєць ЗСУ розкрив деталі боїв біля Лиману
РФ змінила тактику наступу на Лиманському напрямку / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот з відео

Російські окупаційні війська намагаються накопичувати сили на Лиманському напрямку та змінюють тактику штурмових дій. Про це в ефірі телемарафону розповів командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" 4 бригади НГУ "Рубіж" Андрій Отченаш.

"Ворог викопує "лисячі нори, окопи, бліндажі тощо для того, щоб можна було накопичити там сили і пробувати здійснити певні штурмові дії. За останній період часу ворог намагався штурмувати наші позиції декілька разів", – зауважив він.

Внаслідок останніх штурмів ворог втратив кілька одиниць техніки та близько ста окупантів. Крім того, в полон було взято приблизно 20 росіян.

відео дня

Андрій Отченаш наголосив, що цих військовослужбовців РФ відправляють на смерть, доставляючи до лінії бойового зіткнення танками чи бронетранспортерами без вогневої міці.

"Це обшиті "черепашки", які везуть всередині особовий склад", – наголосив військовий.

Він зазначає, що після активної роботи українських військових по окупантах вони здались, адже розуміли, що іншого виходу крім смерті у них немає.

"Тим не менше, ворог змінює тактику, намагається діяти мудріше. Вони намагаються використовувати різні методи штурму, починаючи від малих штурмових груп, завершуючи такими банзай-атаками", – резюмував він.

Що відомо про бригаду НГУ "Рубіж"

4-та бригада оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука (4 БрОП, в/ч 3018), відома також як Бригада швидкого реагування НГУ "Рубіж" — з'єднання Національної гвардії України прямого підпорядкування, що перебуває у високій бойовій готовності. Бригада створена за стандартами НАТО, ключовою відмінністю є експертне забезпечення, високоякісний відбір бійців і технічне оснащення. Дислокована у смт Гостомель Київської області. Бригада є бойовою одиницею, структура та управління якої побудовані на зразок армійських підрозділів передових країн світу. Для тактичного планування застосовується американська модель прийняття рішень. У рамках кампанії "Гвардія наступу" отримала назву "Рубіж", повідомляє Вікіпедія.

Наступ РФ на сході - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України успішно стабілізували ситуацію на Харківському напрямку і повертають собі тактичну ініціативу, повідомив командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко.

В Інституті вивчення війни зазначили, що російські окупанти продовжили наступ на Харківському напрямку і, ймовірно, захопили населений пункт Глибоке Харківської області.

Аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що наявних російських резервів у чисельності 60 000 осіб може бути недостатньо для підтримки одночасних широкомасштабних наступальних дій на кількох напрямках.

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