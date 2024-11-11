РФ атакувала дронами Миколаїв: загинули 5 осіб

Коротко:
- Уночі Миколаїв був атакований дронами
- Загинули п'ятеро людей, спалахнули пожежі
У ніч на 11 листопада російські окупанти атакували Миколаїв дронами. П'ятеро людей загинули.
Як повідомили в МВС України, одна жінка отримала гостру реакцію на стрес, її госпіталізовано до медичного закладу.
"Сталося руйнування та пожежа приватного одноповерхового будинку, а також руйнування квартири на четвертому поверсі та пожежа на 4 і 3 поверхах чотириповерхового будинку", - йдеться у повідомленні.
На місці працюють психологи ДСНС - по допомогу звернулися 22 людини.
Рятувальники ліквідували пожежі, площею 60 і 150 кв.м.
Тіла загиблих деблоковано з-під завалів.
Ракетні удари РФ по Україні - останні новини
Як раніше писав Главред, о 1:30 ночі 11 листопада російські окупаційні війська завдали три авіаудари по Запоріжжю. Загинув чоловік. Постраждали понад 20 осіб. Серед постраждалих є діти: три хлопчики 4, 16 і 17 років і дві дівчинки 15 і 17 років.
Унаслідок атаки вибуховою хвилею частково зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджено гуртожиток і будівлю автосалону. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
У понеділок, 11 листопада, окупанти підняли в небо вісім бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і МіГ-31К - носій ракет "Кинджал". Було зафіксовано пуск крилатих ракет. Оголошено ракетну небезпеку по всій території України. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Інші новини:
- Абсолютний рекорд: РФ завдала масованого удару по Україні - що вдалося збити
- Ворог готує новий небезпечний удар: на яке місто націлилися - ОТГ "Луганськ"
- Рекордний удар по Україні: РФ атакувала сотнями бомб, дронів і ракет - Зеленський
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред