РФ атакувала дронами Миколаїв: загинули 5 осіб

Під удар потрапив приватний одноповерховий будинок і чотириповерхівка.

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РФ завдала дронового удару по Миколаєву / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Уночі Миколаїв був атакований дронами

Загинули п'ятеро людей, спалахнули пожежі

У ніч на 11 листопада російські окупанти атакували Миколаїв дронами. П'ятеро людей загинули.

Як повідомили в МВС України, одна жінка отримала гостру реакцію на стрес, її госпіталізовано до медичного закладу.

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"Сталося руйнування та пожежа приватного одноповерхового будинку, а також руйнування квартири на четвертому поверсі та пожежа на 4 і 3 поверхах чотириповерхового будинку", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють психологи ДСНС - по допомогу звернулися 22 людини.

Рятувальники ліквідували пожежі, площею 60 і 150 кв.м.

Тіла загиблих деблоковано з-під завалів.

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Ракетні удари РФ по Україні - останні новини

Як раніше писав Главред, о 1:30 ночі 11 листопада російські окупаційні війська завдали три авіаудари по Запоріжжю. Загинув чоловік. Постраждали понад 20 осіб. Серед постраждалих є діти: три хлопчики 4, 16 і 17 років і дві дівчинки 15 і 17 років.

Унаслідок атаки вибуховою хвилею частково зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджено гуртожиток і будівлю автосалону. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

У понеділок, 11 листопада, окупанти підняли в небо вісім бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і МіГ-31К - носій ракет "Кинджал". Було зафіксовано пуск крилатих ракет. Оголошено ракетну небезпеку по всій території України. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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