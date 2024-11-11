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РФ завдала авіаударів по Запоріжжю: є загиблий, серед постраждалих - діти

Анна Ярославська
11 листопада 2024, 07:10оновлено 11 листопада, 07:49
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Унаслідок атаки постраждали три хлопчики 4, 16 і 17 років і дві дівчинки 15 і 17 років. Загалом поранено 20 осіб.
Наслідки атаки РФ на Запоріжжя
У Запоріжжі зруйновано житловий будинок, пошкоджено гуртожиток / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Поки люди спали, РФ завдала три авіаудари по Запоріжжю
  • Загинув чоловік. Постраждало понад 20 осіб

У ніч на 11 листопада російські окупаційні війська завдали три авіаудари по Запоріжжю. Загинув чоловік. Постраждали 19 осіб. Серед постраждалих є діти.

За даними ДСНС, авіаудари росіяни завдали в понеділок уночі о 1:30.

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"Попередньо внаслідок атаки загинула людина. Уже дев'ять осіб звернулися до лікарів по медичну допомогу через травми. Серед постраждалих - дівчина 15 років і два хлопчики 4 і 17 років. Кількість постраждалих з'ясовується", - йдеться в повідомленні рятувальників о 04:41.

За даними МВС України, у Запоріжжі 1 людина загинула, ще 19 - дістали поранення внаслідок російських авіаударів по обласному центру

Серед травмованих три хлопчики 4, 16 і 17 років та дві дівчинки 15 і 17 років.

Унаслідок атаки вибуховою хвилею частково зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджено гуртожиток і будівлю автосалону.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 11 листопада 2024
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 11 листопада 2024 Фото: ДСНС Запоріжжя
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 11 листопада 2024
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 11 листопада 2024 Фото: ДСНС Запоріжжя
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 11 листопада 2024
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 11 листопада 2024 Фото: ДСНС Запоріжжя
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 11 листопада 2024
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 11 листопада 2024 Фото: ДСНС Запоріжжя
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 11 листопада 2024
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 11 листопада 2024 Фото: ДСНС Запоріжжя, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 11 листопада 2024
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 11 листопада 2024 Фото: ДСНС Запоріжжя, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 11 листопада 2024
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 11 листопада 2024 Фото: ДСНС Запоріжжя, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 11 листопада 2024
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 11 листопада 2024 Фото: ДСНС Запоріжжя, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 11 листопада 2024
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 11 листопада 2024 Фото: ДСНС Запоріжжя, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 11 листопада 2024
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 11 листопада 2024 Фото: ДСНС Запоріжжя, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 11 листопада 2024
    Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 11 листопада 2024 Фото: ДСНС Запоріжжя, t.me/ivan_fedorov_zp

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок російської атаки атаки зруйновано житловий будинок, пошкоджено гуртожиток.

Федоров уточнив, що до 20 осіб збільшилася кількість поранених унаслідок ворожого авіаудару по Запоріжжю.

Вісьмох людей госпіталізовано, серед них 4-річний хлопчик.

Пізніше Федоров уточнив, що кількість постраждалих зросла до 21 людини.

РФ завдала авіаударів по Запоріжжю: є загиблий, серед постраждалих - діти
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Ракетні удари РФ по Україні - останні новини

У понеділок, 11 листопада, окупанти підняли в небо вісім бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і МіГ-31К - носій ракет "Кинджал". Було зафіксовано пуск крилатих ракет. Оголошено ракетну небезпеку по всій території України. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Як раніше писав Главред, військовий експерт і колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов вважає, що після останніх атак дронів на Київ є ймовірність, що Росія може готуватися до масштабного комбінованого удару по столиці та інших містах України.

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