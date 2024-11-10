РФ атакувала Україну балістикою і КАБами: в двох містах пролунали вибухи

Російські окупанти атакували Запоріжжя та Дніпро, повідомляється про гучні звуки вибухів.

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Росія атакувала територію України балістикою та КАБами / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Коротко:

РФ атакувала Дніпро балістикою

Згодом у місті пролунали повторні вибухи

ПС попереджали про загрозу ударів КАБами по Запорізькій області

Ввечері, 10 листопада російські окупанти атакували територію України із застосуванням балістичного озброєння та КАБів. Про вибухи на Дніпропетровщині та Запоріжжі повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що у Дніпрі було чутно звуки вибухів.

відео дня

Згодом кореспонденти "Суспільного" повідомили про повторні вибухи в місті.

"У Дніпрі було чутно повторні звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

До цього, Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога та швидкісну ціль в межах Запорізької області, яка рухається в напрямку Дніпра

"Дніпро терміново в укриття. Павлоград ракета у вашому напрямку",- зазначали військові.

Дивіться відео удару по Дніпру:

Фото: скріншот

Також, Повітряні Сили ЗС України попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Запоріжжі.

"Запоріжжя терміново в укриття", - зазначали вони.

Згодом очільник Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив вибухи в межах області.

"Вибухи у Запорізькій області", - написав він.

Що відомо про КАБи / Інфографіка: Главред

Хто такий Іван Федоров З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 10 листопада 2024 року Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши рекордну кількість ударних безпілотників, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. У зведенні йдеться, що протягом ночі радіотехнічні війська виявили та супроводжували 145 повітряних цілей, включаючи дрони "Shahed" та інші безпілотники невстановленого типу.

За словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, Росія накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації, і їх кількість може бути достатньою для ракетного удару, тож українці повинні бути готові до такої загрози.

Військовий експерт Владислав Селезньов також попередив про можливість масштабного комбінованого удару на Київ та інші міста, який окупанти можуть запланувати на період, коли зниження температури підвищить навантаження на енергосистему України.

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