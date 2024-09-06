Зеленський прибув до Німеччини і зустрінеться з Шольцем та Остіном: про що говоритимуть

Президент України Володимир Зеленський прибув 6 вересня на авіабазу Рамштайн для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України. Про це глава держави розповів у своєму Telegram-каналі.
За його словами, буде вестися "робота з партнерами щодо міцності України".
"Нам потрібна рішучість партнерів і засобів, щоб зупинити російський повітряний терор. Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади. І потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир, якого ми прагнемо", - написав Зеленський.
Президент візьме участь у засіданні групи і зустрінеться з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом. Окремо відбудуться переговори з канцлером Олафом Шольцом.
Далі Зеленський вирушить до Італії на Міжнародний економічний форум "Амброзетті". Там відбудуться зустрічі з представниками італійського бізнесу і пройдуть переговори з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.
"Узгодимо позиції з усіма союзниками по G7", - зазначив президент.
Як повідомляв Главред, ЗМІ писали, що Зеленський планує відвідати зустріч контактної групи "Рамштайн" у Німеччині. Видання Spiegel із посиланням на джерела в Берліні писало, що Зеленський хоче під час зустрічі описати всю серйозність ситуації в Україні та попросити партнерів про надання нових постачань зброї для ЗСУ, зокрема далекобійних ракет і додаткових систем протиповітряної оборони.
Нагадаємо, під час 20 засідання Рамштайну пріоритетними темами стали боєприпаси, системи ППО, винищувачі F-16 і дрони. Тоді коаліція країн партнерів продемонструвала свою єдність та активність у допомозі Україні.
"Рамштайн-24" у Німеччині - що відомо
Контактна група з питань оборонної підтримки України збереться 6 вересня на авіабазі ВПС США в місті Рамштайн-Мізенбах (Німеччина).
Це буде перша зустріч майже за 3 місяці та вже двадцять четверта за рахунком.
Востаннє союзники проводили переговори у форматі "Рамштайн" 13 червня 2024 року в Брюсселі.
Засідання традиційно очолять голова Пентагону Ллойд Остін і керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Квінтон Браун.
Серед інших учасників Контактної групи - представники оборонних відомств із понад 50 країн, які надають військову допомогу Україні в боротьбі з широкомасштабною агресією РФ.
Однією з головних тем "Рамштайна-24" буде зміцнення ППО.
Анонсуючи засідання, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що партнери намагатимуться задовольнити нагальні потреби України на полі бою, включно з можливостями протиповітряної оборони для відбиття російських безпілотників і ракетних атак.
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