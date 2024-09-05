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Серйозне посилення: Зеленський оцінив передачу Україні нової системи Patriot

Олексій Тесля
5 вересня 2024, 19:12
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Кожен рішучий крок партнерів рятує безліч життів в Україні, переконаний Володимир Зеленський.
Серйозне посилення: Зеленський оцінив передачу Україні нової системи Patriot
Володимир Зеленський прокоментував передачу Україні нової системи Patriot / Колаж: Главред, фото: ОП, US Army

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку президенту Румунії Клаусу Йоганнісу, а також уряду і парламенту Румунії за їхнє рішення надати Україні систему ППО Patriot.

"Це значний внесок у посилення захисту нашого неба, громадян і цивільної інфраструктури від російського ракетного терору, а також сильне свідчення справжньої дружби та стратегічного партнерства між нашими країнами, - написав Зеленський у соцмережі Х.

Глава держави переконаний, що кожен такий рішучий крок рятує безліч життів, і Україна вдячна всім партнерам, які вживають сильних заходів із протидії російському терору.

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Він також наголосив, що система Patriot, захищаючи людей від російської агресії, не тільки захищає Україну, а й зміцнює довгострокову безпеку партнерів і всього регіону.

"Це лідерство, яке приносить користь усім нам", - резюмував Зеленський.

Скріншот
/ @ZelenskyyUa

Передача Румунією Україні нової системи Patriot

Президент Румунії Клаус Йоганніс раніше підписав указ про передачу Україні системи протиповітряної оборони Patriot.

Законопроєкт ухвалили в понеділок у Сенаті та у вівторок Палата депутатів як орган, що ухвалює рішення, і він спрямований на затвердження акта дарування зенітно-ракетного комплексу Patriot у конфігурації, узгодженої з американським партнером.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Раніше повідомлялося про те, що Румунія остаточно схвалила передачу Україні ЗРК Patriot. Румунія надішле США листи-пропозиції та узгодження щодо заміни подарованої батареї і розраховує сплатити приблизно 60 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що Румунія передає Україні Patriot із кращою "начинкою". Міністерство оборони країни направило до парламенту законопроєкт, згідно з яким країна передасть Україні систему Patriot. Йдеться про безоплатну передачу українським збройним силам сиситеми Patriot у конфігурації PAC-3+.

Також відомо, що Україна очікує Patriot з Ізраїлю. Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що "Залізний купол" не справляється з ракетами дальнього радіусу дії та балістикою, незважаючи на те, що система ППО Ізраїлю має багато рівнів.

Серйозне посилення: Зеленський оцінив передачу Україні нової системи Patriot
/ Главред

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