РФ може програти: Зеленський розкрив мету операції ЗСУ на Курському напрямку

Україна зберігає рубежі в Курській області, підкреслив глава держави.

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Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на Курському напрямку / Колаж: Главред, Фото: ОП, скріншот

Україна зберігає певні рубежі в Курській області та щодня доводить світові, що Росія може програти цю війну, заявив президент Володимир Зеленський.

Але для цього потрібна рішучість усіх у світі. Про це глава держави наголосив під час вечірнього звернення.

Він зазначив, що сьогодні була доповідь головкому ЗСУ Олександра Сирського, особливо щодо Покровського напрямку, де Україна "додає сили", а також вибиває якомога більше сил окупанта.

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"Також - операція в Курській області. Ми зберігаємо певні рубежі й кожним днем Курської операції доводимо світові, що Росія може програти цю війну, і єдине, що для цього потрібно, - це достатня наша рішучість, рішучість усіх у світі, від кого залежить стан справ у світі", - сказав Зеленський у відеозверненні в четвер увечері.

"Не Москві визначати майбутнє наших людей. І саме так має бути завжди", - наголосив президент.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше Володимир Зеленський розкрив мету Курської операції. Курська операція може вплинути на ситуацію на фронті, наголосив глава держави.

Операція ЗСУ в Курській області просувається згідно з планом. Усі визначені завдання українські захисники успішно реалізують. Про це раніше повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ потужно просунулися в Курській області. Про це сказав Володимир Зеленський. Українські військові взяли під контроль ще два населених пункти.

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