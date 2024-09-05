Приїде по зброю: Зеленський планує неочікувано з'явитися на засідання "Рамштайну"

Президент України хоче напряму звернутися до західних партнерів для отримання подальших поставок зброї для боротьби проти агресора.

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Візит Зеленського може додати "політичного забарвлення" зустрічі / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, Рустем Умєров

У п'ятницю, 6 вересня, президент України Володимир Зеленський планує відвідати зустріч контактної групи "Рамштайн" у Німеччині. Про це повідомляє SPIEGEL.

Видання, посилаючись на джерела у Берліні, повідомляє, що Зеленський хоче під час зустрічі описати всю серйозність ситуації в Україні та попросити партнерів про надання новий поставок зброї для ЗСУ, в тому числі далекобійних ракет та додаткових систем протиповітряної оборони.

Візит на базу ВПС США у Рамштайні видання називає незвичайним. акож очікується присутність міністра оборони Бориса Пісторіуса. Адже від початку війни міністри регулярно зустрічалися в там, де з військовими обговорювалися спільні зусилля щодо якнайкращого оснащення України військовою технікою. Поки що в Рамштайні панувала більш робоча атмосфера, але візит Зеленського, швидше за все, зробить це засідання політичним.

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Зеленський також планує зустрітися з міністром оборони Німеччини Пісторіусом у Берліні. Головна увага, ймовірно, буде зосереджена на питанні, чи зможе Німеччина зібрати додаткові пакети озброєнь на найближчі місяці, незважаючи на жорстку бюджетну ситуацію.

Що відомо про Spiegel? Spiegel - один із найвідоміших щотижневих інформаційно-політичних журналів Німеччини. Це видання брало участь у розслідуванні замаху на Сергія та Юлію Скрипаль у 2018 році, яких намагалися отруїти "Новачком". Також воно займалося розслідуванням, яке стосувалося замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє Вікіпедія.

Проведення засідань "Рамштайн" щодо підтримки України

Нагадаємо, під час 20 засідання Рамштайну пріоритетними темами стали боєприпаси, системи ППО, винищувачі F-16 та дрони. Тоді коаліція країн партнерів продемонструвала свою єдність та активність в допомозі Україні.

Напередодні під час зустрічі у форматі "Рамштайн" відбувся офіційний запуск Коаліції дронів, до якої приєдналося 8 країн - Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди та Латвія.

Раніше міністри оборони країн-партнерів оголосили нові пакети підтримки наших воїнів. Це стосувалося і снарядів, і ракет, і РЕБ, і нових дронів, і нових потужностей для української ППО. Крім цього було створено відповідну коаліцію розвитку ППО. Лідерами в її організації стали Німеччина та Франція.

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