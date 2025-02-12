РФ хоче захопити Україну і використовувати її ВПК проти Заходу - Буданов

За словами Буданова, післявоєнна Україна може стати головним союзником США в регіоні.

https://glavred.net/ukraine/rf-hochet-zahvatit-ukrainu-i-ispolzovat-ee-vpk-protiv-zapada-budanov-10639052.html Посилання скопійоване

РФ хоче використовувати ресурси України проти Заходу - Буданов / колаж: Главред, фото: t.me/ChiefUkrDIU

Що сказав Буданов:

Україна майбутнього - надійний партнер і союзник для США

Україна цінує підтримку від американського народу в боротьбі з РФ

Росія має намір захопити Україну, а потім використовувати українські ресурси і ВПК проти країн Заходу. Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов під час Американсько-українського бізнес-форуму, який відбувся в рамках "Українського Тижня" у Вашингтоні.

"Одна з головних причин війни Росії проти України - захопити нашу країну, наші природні ресурси і військово-промисловий комплекс, щоб у майбутньому використовувати їх проти західних країн", - сказав він. відео дня

За словами Буданова, післявоєнна Україна як держава з однією з найсильніших армій на континенті, потужним ВПК і унікальним військовим досвідом може стати головним союзником США в регіоні.

"Україна майбутнього - надійний партнер і союзник для США, адже ми маємо одну з найсильніших армій на континенті, унікальний військовий досвід, зокрема у використанні новітніх технологій, а також привабливі перспективи для бізнесу у сфері військово-промислового комплексу", - констатував глава ГУР.

Буданов наголосив, що тісна співпраця України та США у сфері військової промисловості та розвитку сектору новітніх оборонних технологій має широкі взаємовигідні перспективи.

"Зараз саме час зміцнювати його між нашими урядами і бізнесом", - зазначив він.

Глава української розвідки додав, що Україна дуже цінує значну підтримку від американського народу в боротьбі з Росією.

"За понад 10 років російської агресії та три роки повномасштабної війни наша країна зазнала багато втрат, але наші героїчні Збройні Сили України та загалом Сили безпеки і оборони держави продовжують битву з російським агресором, бо ми обрали свій шлях - шлях свободи, демократії, інтеграції у світові ринки", - сказав він.

ГУР - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що під час закритої зустрічі між народними депутатами та представниками Сил оборони, керівник ГУР Кирило Буданов нібито заявив про загрозу для існування України, якщо до літа не почнуться "серйозні переговори".

Заява, приписана керівнику ГУР Кирилу Буданову, в якій йшлося про "загрозу існування для України, якщо не буде переговорів", є неправдивою. Про це повідомило Головне управління розвідки України.

Служба безпеки України відкрила провадження у зв'язку з розголошенням державної таємниці особами під час закритого засідання Верховної Ради.

Інші новини:

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) - український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, отримав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а незабаром очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред