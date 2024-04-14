Становище стає важким: Зеленський назвав "найгарячішу" точку на фронті

Глава держави також подякував підрозділам ЗСУ і ГУР, які воюють на сході.

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Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський розповів, що ситуація на Донецькому напрямку фронту ускладнюється.

У вечірньому відеозверненні глава держави також подякував підрозділам Збройних сил України, які там воюють, і Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.

"Фронт. Ситуація на фронті під час такої гарячої війни завжди складна. Але цими днями особливо на донецькому напрямку - стає більш важкою. Дякую кожній бригаді, кожному солдату і командиру, які роблю все, щоб захистити наші позиції, і які знищують окупантів", - заявив він.

відео дня

Зокрема, глава держави висловив подяку 58-ій окремій мотопіхотній бригаді, 68-ій окремій єгерській бригаді та 148-ій окремій артилерійській бригаді десантно-штурмових військ. Крім того, він відзначив 55-ту окрему артилерійську бригаду, воїнів ГУР із підрозділів "Кракен" і "Артан" та воїнів 9-ого департаменту ГУР.

Президент зазначив, що Україна місяцями чекає на життєво важливий пакет підтримки і це призводить до зростання самовпевненості терористів.

"Не риторикою захищається небо. Не думками обмежується виробництво ракет і дронів для терору. І те, що санкції проти Росії все ще обходять. І те, що ми в Україні місяцями чекаємо життєво важливого пакета підтримки. Те, що ми очікуємо голосування в Конгресі, свідчить про те, що так само місяцями наростає самовпевненість терористів", - сказав він.

На жаль, зауважив глава держави, "допомога Україні досі обмежена, а російська держава досі має доступ до критичних компонентів, необхідних для виробництва ракет і дронів".

Ситуація на фронті

Раніше аналітики розкрили, що відбувається під Часовим Яром. Бої тривали на схід від Часового Яру біля Іванівського та на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки.

Нагадаємо, у ЗСУ розкрили небезпеку на фронті через "потужний ривок" росіян на Часів Яр. Загарбники акумулюють свої сили на сході України. Ілля Євлаш заявив, що РФ розглядають це місто як ключове для продовження наступу на Костянтинівку і Краматорсько-Слов'янську агломерацію.

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ зробили заяву про наступ Росії на Часів Яр. Російські окупанти атакували позиції Сил оборони України невеликими групами на бронетехніці, але отримали відсіч, сказав підполковник Назар Волошин. Українські війська відбили ворожі штурми.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

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