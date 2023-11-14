Це буде проблемою для ворога: в ЗСУ назвали головне завдання на зимовий період

В ЗСУ розповіли про головне завдання на зимовий період, а такод повідомили скільки техніки і особового складу було знищено за останні 2 тижні.

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В ЗСУ назвали головне завдання на зимовий період / Колаж Главред, фото: facebook.com/General.Pavlyuk, Міноборони РФ

Головне завдання українських військових взимку - ефективно перекривати маршрути постачання для російських окупантів. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо.

Він зазначив, що не слід недооцінювати російських військових, оскільки окупанти мають потужне оснащення та значний військовий резерв.

"Кількісна перевага ворога теж є. Наше основане завдання – щоби максимально перебити шляхи постачання для окупаційного війська... діємо за допомогою природи, дощів і холоду. І коли не буде в них ніякого постачання, бажання володарювати на нашій землі в них зникне. Хто вирішить здатися в полон, хто втече... а хто серед ворожої армії ляже для удобрення нашого ґрунту", - наголосив Володимир Фітьо. відео дня

Також він зазначив, що протягом двох тижнів на сході України в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" противник втратив 4214 військовослужбовці та 500 одиниць військової техніки.

"Загалом за два тижні на лінії відповідальності ОСУВ "Хортиця" противник зазнав втрат у людських силах у 4214 військовослужбовців і понад 500 одиниць військової техніки. Втрати великі", - сказав Фітьо.

У ЗСУ відзначили, що, незважаючи на втрати, РФ продовжує використовувати "м'ясні" атаки. Фітьо пояснив, що є ділянки фронту, де піхота не може наблизитися, тому противник більш активно застосовує техніку, яку також ліквідовують українські військові.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідоляв Главред, командир Східного угрупування генерал Олександр Сирський зазначив, що Росія продовжує наступ одночасно на декількох східних напрямках. Не зважаючи на значні втрати, росіяни атакують ЗСУ в районі Куп'янська.

Водночас, в ГУР зазначають, що спецслужби Росії вже інтенсивно готуються до проведення зимових атак. Окупанти активно збирають інформацію про військові та критичні об'єкти інфраструктури за допомогою колаборантів.

Прес-офіцер 3-ї окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Олександр Бородін підкреслив, що на Бахмутському напрямку ворожі сили наразі активізували штурмові операції в районі населених пунктів Кліщіївка та Андріївка.

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