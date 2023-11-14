ЗСУ націлилися на Мелітополь: пішли в наступ і "перемололи" сотні росіян

Ще 504 російських окупантів ліквідовано за добу українськими захисниками на Таврійському напрямку.
Як уточнили в Facebook Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, за добу ворог завдав 25 авіаційних ударів, провів 54 бойових зіткнення, а також здійснив 1124 артобстріли.
На Авдіївському напрямку тривають запеклі бої - ворог не залишає спроб оточити місто. Втрати РФ склали кілька сотень окупантів за добу. Захисники України відбили 18 атак.
На Мар'їнському напрямку росіяни, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки - відбито 24 атаки.
На Шахтарському та Запорізькому напрямках відбиті всі ворожі атаки. Окупанти намагалися безуспішно атакувати в районі населеного пункту Роботине.
У свою чергу Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
"Завдають окупаційним військам втрати в живій силі і техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - уточнюється в повідомленні.
Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 1130 вогневих завдань. Втрати ворога склали 504 людини. Зокрема, було знищено 20 одиниць техніки росіян:
- 4 танки;
- 3 артилерійські системи;
- 1 РСЗВ;
- 6 БпЛА;
- 4 автомобілі.
- склад боєприпасів загарбників.
Ситуація на фронті
Раніше повідомлялося, що ЗСУ "пошматували" піхоту і техніку РФ: у ворога колосальні втрати. Загальні втрати ворога на Авдіївському напрямку зросли майже на третину, повідомив Олександр Штупун.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відбили "м'ясні штурми" РФ і "покришили" сотні росіян разом з технікою. Ворог продовжує тактику "м'ясних штурмів" і береже свою техніку.
Як повідомлялося раніше, війська РФ охопив страх прориву ЗСУ, оскільки окупанти розуміють, що сили оборони України все ближче до Токмаку. У розвідці Британії заявили, що на підступах до захопленого міста росіяни будують додаткові укріплення і посилюють їх. Російські військові евакуюють свої сім'ї.
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