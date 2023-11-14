ЗСУ націлилися на Мелітополь: пішли в наступ і "перемололи" сотні росіян

Підрозділи ЗСУ на Таврійському напрямку виконали 1130 вогневих завдань за добу.

https://glavred.net/ukraine/vsu-nacelilis-na-melitopol-poshli-v-nastuplenie-i-peremololi-sotni-rossiyan-10516645.html Посилання скопійоване

ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Ще 504 російських окупантів ліквідовано за добу українськими захисниками на Таврійському напрямку.

Як уточнили в Facebook Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, за добу ворог завдав 25 авіаційних ударів, провів 54 бойових зіткнення, а також здійснив 1124 артобстріли.

На Авдіївському напрямку тривають запеклі бої - ворог не залишає спроб оточити місто. Втрати РФ склали кілька сотень окупантів за добу. Захисники України відбили 18 атак.

відео дня

На Мар'їнському напрямку росіяни, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки - відбито 24 атаки.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках відбиті всі ворожі атаки. Окупанти намагалися безуспішно атакувати в районі населеного пункту Роботине.

У свою чергу Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

"Завдають окупаційним військам втрати в живій силі і техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - уточнюється в повідомленні.

Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 1130 вогневих завдань. Втрати ворога склали 504 людини. Зокрема, було знищено 20 одиниць техніки росіян:

4 танки;

3 артилерійські системи;

1 РСЗВ;

6 БпЛА;

4 автомобілі.

склад боєприпасів загарбників.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося, що ЗСУ "пошматували" піхоту і техніку РФ: у ворога колосальні втрати. Загальні втрати ворога на Авдіївському напрямку зросли майже на третину, повідомив Олександр Штупун.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відбили "м'ясні штурми" РФ і "покришили" сотні росіян разом з технікою. Ворог продовжує тактику "м'ясних штурмів" і береже свою техніку.

Як повідомлялося раніше, війська РФ охопив страх прориву ЗСУ, оскільки окупанти розуміють, що сили оборони України все ближче до Токмаку. У розвідці Британії заявили, що на підступах до захопленого міста росіяни будують додаткові укріплення і посилюють їх. Російські військові евакуюють свої сім'ї.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.