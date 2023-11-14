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У окупантів втрати під Авдіївкою більші, ніж у Бахмуті - Зеленський

Ангеліна Підвисоцька
14 листопада 2023, 22:58
На Авдіївському напрямку продовжуються інтенсивні ворожі штурми.
У окупантів втрати під Авдіївкою більші, ніж у Бахмуті - Зеленський
Окупанти втратили під Авдіївкою більше солдат, ніж у Бахмуті. / Колаж: Главред, фото: ОП, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Російські окупанти намагаються захопити Авдіївку в Донецькій області і кидають на штурм велику кількість особового складу та військової техніки. На цьому напрямку дуже інтенсивні ворожі штурми. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

У окупантів шалені втрати. Вони втрачають солдатів більше та швидше, ніж це було у Бахмуті.

Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом. Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно. І кожен наш воїн, який тримає позиції, кожен наш воїн, який виконує бойові завдання саме там, заслуговує на надзвичайну нашу вдячність. Справжні герої! Чим більше російської сили буде знищено зараз під Авдіївкою, тим гірше для ворога буде загальна ситуація, загальний хід цієї війни", - сказав Зеленський.

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Ситуація в Авдіївці

Нагадаємо, як стало відомо, Авдіївка в напівоточенні з 3-х сторін. Російська армія намагається виманити українську артилерію ціною своїх же життів. Окупанти проводять точкові атаки, але щоденні. Загарбники здійснюють штурми переважно піхотою. Вони в різні дні намагаються штурмувати різні позиції.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що Росія готує ще потужнішу атаку на Авдіївку. Водночас він стверджує, що українські сили міцно тримають лінію оборони.

У розвідці Естонії дали тривожний прогноз через ситуацію в Авдіївці. Там зазначили, що ситуація, яка склалася на фронті, може призвести до "падіння" міста.

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війна в Україні Авдіївка Володимир Зеленський вторгнення Росії
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