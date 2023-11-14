Китай зацікавлений у війні в Україні: експерт назвав несподівану причину

Джо Байден не переконає Сі Цзіньпіна відмовитися від підтримки РФ, вважає Віталій Кулик.

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Віталій Кулик розповів про роль Китаю у війні / Колаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, Facebook / vitalii.kulik

Китай зацікавлений у війні малої інтенсивності в Україні, заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, Пекін вважає, що війна в Україні послаблює Захід і Росію.

"Тому що тоді Захід тоді припиняє бути сильним у протистоянні з Китаєм, а Росія стає ближчим до Китаю з точки зору клієнта. Чим слабша Росія, тим більше у Китаю інструментів впливу на політичний порядок денний в РФ. Тобто така війна в Україні вигідна Китаю, але щоб при цьому вона не ставала фронтом глобальної війни та не було загрози поширення або застосування ядерної зброї в Україні, аби не виросли ставки, які б загрожували планам китайської експансії у торгових і інших сферах домінування над Євразією", - вважає експерт.

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Разом з тим він вважає, що на майбутній зустрічі Джо Байден не переконає Сі Цзіньпіна відмовитися від підтримки Росії і не заробляти політичного капіталу на війні в Україні.

"Звісно, Китай будуть просити вплинути, можливо, навіть щось обіцяти. Є переговорна група та спеціальний уповноважений Пекіна в переговорах. При цьому Китай повністю не списав ідею бути посередником між Росією, Україною та Заходом у цій війні. Усі ці елементи залишаються і будуть знову озвучені під час цих переговорів. Але, повторюся, Китай зацікавлений у тому, щоб тривала війна малої інтенсивності та у перерозподілі сфер впливу у світі. Якщо цього немає, то не буде і припинення підтримки війни. Якщо ж є умова для розподілу сфер впливу, то це має робити не Байден, а наступний президент, який прийде на чотири роки", - додав Кулик.

Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Раніше повідомлялося, що перемога Трампа на виборах може призвести до війни США та Китаю. Політика Дональда Трампа на посаді президента США, ймовірно, буде спрямована на поглиблення конкуренції з Китаєм у сфері економіки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що нові військові переговори США і Китаю пріоритет для зустрічі Байдена і Сі. Ключовою темою переговорів між президентом США Джо Байденом і лідером КНР Сі Цзіньпіном стане відновлення військових зв'язків між двома країнами.

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