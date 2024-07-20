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ЗСУ зірвали майже 5 тисяч ворожих завдань: генерал розкрив реальні втрати РФ

Юрій Берендій
20 липня 2024, 22:54
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Командувач Сухопутних військ зазначає, що українські військові змогли зірвати понад 5 тисяч завдань для ворожих БпЛА протягом останнього тижня.
ЗСУ зірвали майже 5 тисяч ворожих завдань: генерал розкрив реальні втрати РФ
Генерал прозвітував про знищені за тиждень російські цілі / Колаж Главред, фото: УНІАН, Сили територіальної оборони ЗСУ

Сили оборони України за останній тиждень, а саме з 13.07 по 19.07 2024 року, змогли знищити 154 російські повітряні цілі. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

Він відзначив, що повітряні цілі РФ знищувались як в тилу, так і на лінії бойового зіткнення по всій лінії фронту. За його словами, за останній тиждень підрозділи ППО та радіоелектронної боротьби знищили:

  • КР Х-101/555— 6 од.;

а також 148 БпЛА різних типів:

відео дня
  • БпЛА Shahed-131/136 — 12 од.;
  • БпЛА Орлан-10/30 — 11 од.;
  • БпЛА Zala — 40 од.;
  • БпЛА Ланцет — 35 од.
  • БпЛА Supercam — 8 од.;
  • БпЛА Привіт-82 — 27 од.;
  • н/т — 15 од.

Він додав, що в умовах інтенсивних бойових дій українські військові знищують і подавляють велику кількість тактичних БпЛА противника, включаючи fpv-дрони та дрони типу "крило", за допомогою різних засобів РЕБ.

"Лише за крайній тиждень наші воїни зірвали близько 5 тис завдань для ворожих БПЛА типу "крило" та для понад 3 тисяч fpv-дронів противника", - зазначив Павлюк.

Командувач Сухопутних військ підкреслив високий професіоналізм розрахунків ППО 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Воїни цієї бригади знову продемонстрували росіянам, що небо над Україною належить лише українцям, збивши ще один Су-25 на Покровському напрямку.

Хто такий Олександр Павлюк?

Олекса́ндр Олексі́йович Павлю́к (нар. 20 серпня 1970, м. Новоград-Волинський, нині Звягель) — генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Сухопутних військ (з 2024). Член Ставки Верховного Головнокомандувача з 2023 року, пише Вікіпедія.

Перший заступник Міністра оборони України (2023—2024), командувач Операції об'єднаних сил (2021—2022). У 2022 році отримав звання "Герой України".

На посаді командувача ООС він керував обороною на сході України, зокрема, військові частини Об'єднаних сил ЗСУ втримували Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну та інші міста Донецької та Луганської областей. Маріуполь, заблокований військами РФ, продовжував оборонятися, незважаючи на постійні обстріли.

15 березня 2022 року знятий з посади командувача ООС і призначений головою Київської ОВА. Саме Олександру Павлюку доручена організація оборони та забезпечення столиці України — міста Києва. Станом на початок квітня 2022 року спільними зусиллями підрозділів, задіяних в обороні міста, противника вдалося відтіснити від Києва на декілька десятків кілометрів на всіх напрямках.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони збили російський штурмовий літак Су-25 на Покровському напрямку. Про це повідомив офіційний Телеграм-канал оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця". Літак було збито під час спроби обстрілу позицій українських військових.

Українські захисники продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Херсонщини, включно з районом поблизу Кринок. Відступ з зруйнованого російськими військами села не вплинув на загальну ситуацію на фронті, повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій у телемарафоні.

За даними британської розвідки, основні наступальні зусилля Росії на фронті в Україні зосереджені на Авдіївському напрямку, з просуванням до Покровська і Нью-Йорка на Донеччині.

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