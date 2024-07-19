До траси залишається 7-8 км: у ЗСУ заявили про критичний стан під Часовим Яром

Траса Покровськ-Костянтинівка-Часів Яр забезпечує ЗСУ боєприпасами, людьми й технікою.

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РФ наступає на Часів Яр / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", скріншот: deepstatе

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук зазначив, що траса Покровськ-Костянтинівка-Часів Яр забезпечує логістику для ЗСУ.

"Росіяни сунуться, і небезпека створюється на декількох напрямках. Бачимо наближення російських передових загонів до траси Покровськ-Костянтинівка-Часів Яр. До траси залишається всього 7-8 кілометрів, а ця траса є нашим основним логістичним ланцюгом, який пов'язує Торецьке угруповання військ з тилами", - пояснив Лакійчук в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами військового експерта, траса Покровськ-Костянтинівка-Часів Яр забезпечує ЗСУ боєприпасами, людьми й технікою. Це також евакуація поранених.

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"Значною мірою все зав'язано на цю трасу. Росіяни розуміють, що її перерізання матиме великий вплив на подальші бойові дії", - зауважив Лакійчук.

Хто такий Павло Лакійчук Павло Лакійчук - керівник безпекових програм центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Військовий моряк у відставці. З 2003 року до окупації Криму Росією – керівник інформаційних проектів Аналітичного центру "Номос" (Севастополь), заступник головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" в 2015-2016 рр. Член координаційної ради Громадської ліги "Україна-НАТО".

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що аналітик проєкту DeepState зазначив, що РФ може просуватись далі після виходу ЗСУ з Кринок. останній бліндаж Сил оборони окупанти підірвали ще 17 червня. Після цього з'явилися відео, на яких було видно підрозділи ЗС РФ, що рухаються по руїнах вулиць села Кринки.

Стало відомо, що ворог просунувся на 4 напрямках на Донеччині. В DeepState назвали деталі просування російських військ за останню добу і розповіли про ситуацію довкола населеного пункту Кринки. В той же час, Сили оборони України змогли відкинути ворога поблизу вулиці Заводська в селищі Нью-Йорк.

Керівник ГУР Кирило Буданов заявив про новий наступ РФ на півночі. Відомо, що на північних кордонах України інформація та обстановка активно змінюються. Андрій Юсов прокоментував заяву Кирила Буданова про наступ.

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