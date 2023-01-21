РФ готується бити ракетами по Україні: Сили оборони назвали ймовірні цілі

Російські окупанти можуть готувати новий ракетний удар по Україні, заявила голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
Зокрема, українські захисники зафіксували активізацію розвідувальних дронів РФ, підкреслила вона в ефірі національного телемарафону.
"Вони готуються до проведення ракетних ударів. Коли ворог збирає інформацію для того, щоб знати, куди влучатии", — пояснила вона тактику окупантів.
Начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України не виключила, що цілями можуть бути об'єкти критичної інфраструктури та військові частини.
"Більшість уваги дронів сконцентровано все ж на військових об'єктах. Зокрема, і засобів протиповітряної оборони, які ворог намагається відшукати, щоб під час однієї з хвиль атак "заглушити" і досягти "результатів", — зазначила вона.
За її даними, на бойовому чергуванні в Чорному морі знизилася кількість російських кораблів. Там зараз знаходиться п'ять ракетоносіїв замість шести. Оскільки підводний човен зайшов до пункту базування.
"Зараз загальний залп ми оцінюємо як 36 Калібрів, які готові у них. А загальне угруповання складається з 11 кораблів, в тому числі і ті, з яких і запускаються дрони-розвідники. В принципі вони готові до цього (обстрілу - ред.), як і ми готові (до відбиття - ред.). Пам'ятаємо, що сигнали повітряної тривоги не можна ігнорувати", — додала Гуменюк.
Ракетний удар РФ
Нагадаємо, 14 січня після оголошення масштабної повітряної тривоги в багатьох областях України пролунали вибухи.
Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня.
В офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.
Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.
У Дніпрі кількість жертв російської ракетної атаки збільшилася - вже відомо про 46 загиблих.
Наразі тривають пошуки зниклих безвісти.
Ракета РФ знищила 72 квартири мирних жителів Дніпра. 164 квартири пошкоджені.
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