РФ готується бити ракетами по Україні: Сили оборони назвали ймовірні цілі

Українські захисники зафіксували активізацію розвідувальних дронів РФ.

РФ готується завдати нового ракетного удару / Фото pixabay, скріншот, Міноборони РФ

Російські окупанти можуть готувати новий ракетний удар по Україні, заявила голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Зокрема, українські захисники зафіксували активізацію розвідувальних дронів РФ, підкреслила вона в ефірі національного телемарафону.

"Вони готуються до проведення ракетних ударів. Коли ворог збирає інформацію для того, щоб знати, куди влучатии", — пояснила вона тактику окупантів.

Начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України не виключила, що цілями можуть бути об'єкти критичної інфраструктури та військові частини.

"Більшість уваги дронів сконцентровано все ж на військових об'єктах. Зокрема, і засобів протиповітряної оборони, які ворог намагається відшукати, щоб під час однієї з хвиль атак "заглушити" і досягти "результатів", — зазначила вона.

За її даними, на бойовому чергуванні в Чорному морі знизилася кількість російських кораблів. Там зараз знаходиться п'ять ракетоносіїв замість шести. Оскільки підводний човен зайшов до пункту базування.

"Зараз загальний залп ми оцінюємо як 36 Калібрів, які готові у них. А загальне угруповання складається з 11 кораблів, в тому числі і ті, з яких і запускаються дрони-розвідники. В принципі вони готові до цього (обстрілу - ред.), як і ми готові (до відбиття - ред.). Пам'ятаємо, що сигнали повітряної тривоги не можна ігнорувати", — додала Гуменюк.

Ракетний удар РФ

Нагадаємо, 14 січня після оголошення масштабної повітряної тривоги в багатьох областях України пролунали вибухи.

Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня.

В офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.

У Дніпрі кількість жертв російської ракетної атаки збільшилася - вже відомо про 46 загиблих.

Наразі тривають пошуки зниклих безвісти.

Ракета РФ знищила 72 квартири мирних жителів Дніпра. 164 квартири пошкоджені.

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