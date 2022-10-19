РФ готується бити по Херсону: Кім пояснив підлість окупантів з "евакуацією"

Віталій Кім розповів про ситуацію на Херсонщині / instagram.com/kimkimvitalii/УНИАН

Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попередив про те, що оголошена окупантами "евакуація" з Херсона може бути пасткою.

Він зазначив, що росіяни готуються обстрілювати тимчасово окупований ними ж Херсон. Про це глава Миколаївської ОВА розповів у своєму Telegram.

"Розсилають повідомлення "евакуюйтеся, будуть ЗСУ обстрілювати Херсон". Знаючи російську тактику, і що вони копають укріплення в районі Чаплинки під ствольну артилерію в акурат щоб бити по Херсону, у мене відчуття, що росіяни готуються бити по Херсону. На жаль", - не виключив він.

Кім також нагадав, що окупанти включають масове ІПСО і закликав не вірити в нісенітницю і пропаганду рашистів.

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Ситуація на південному напрямку

Раніше командувач окупантами РФ Сергій Суровікін вперше виступив з доповіддю про ситуацію на війні в Україні. Він заявив, що ситуацію в зоні проведення так званої "спецоперації" можна охарактеризувати як "напружену". За його словами, подальші дії російської окупаційної армії "будуть залежати від ситуації, що складається".

При цьому Суровікін відкрито натякнув на те, що окупанти розглядають можливість здачі Херсона. "(Обстановка, - ред) ... вона непроста, не виключається прийняття непростих рішень", - сказав командувач окупантів РФ.

Зазначимо, що Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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