РФ готує наступ на сході: у НГУ попередили, яке місто під загрозою

Фіксується підготовка супротивника до можливого розширення бойової активності.

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Росія може розпочати новий штурм на фронті / Колаж: "Главред", фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53-тя окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха

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Росіяни можуть посилити наступальні спроби на сході

Фіксується підготовка противника до розширення бойової активності

Російські окупаційні війська можуть посилити наступальні спроби на Покровському напрямку, задіявши для штурмових дій легку техніку - мотоцикли та квадроцикли.

Про це повідомили представники 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України.

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За інформацією військових, на ділянці відповідальності підрозділу фіксується підготовка противника до можливого розширення бойової активності. Російські сили проводять розвідку за допомогою безпілотників, а також працюють над розчищенням маршрутів та усуненням мінних загороджень, щоб полегшити рух штурмових груп.

Передбачається, що висока мобільність квадроциклів і мотоциклів має допомогти російським підрозділам швидше переміщатися та намагатися знайти слабкі місця в українській обороні.

Одним із ключових напрямків інтересу російських військ залишається район Добропілля, де вони продовжують концентрувати сили. Однак, як зазначають у бригаді, домогтися істотного просування противнику поки що не вдається.

Українські підрозділи продовжують виявляти переміщення російських груп ще на далеких підступах і завдають по них ударів до того, як вони вийдуть до оборонних позицій.

/ Інфографіка: Главред

Новий головнокомандувач ЗСУ: важливі зміни

Президент України призначив Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача Збройних сил України. Він замінив Олександра Сирського, який раніше очолював українську армію.

Після вступу на посаду Драпатий висловив подяку Володимиру Зеленському за довіру та можливість очолити ЗСУ у складний для країни період.

Новий головнокомандувач також відзначив внесок свого попередника Олександра Сирського, підкресливши його роботу з зміцнення армії, підвищення її ефективності та розвитку бойових можливостей українських підрозділів.

Раніше "Главред" повідомляв, що українські захисники досягли найпомітнішого прогресу за останні місяці: темпи російського наступу сповільнилися настільки, що ЗСУ відвоювали більше територій, ніж втратили.

Нагадаємо, раніше російські війська продовжують штурмові дії на низці ділянок фронту, намагаючись посилити тиск на українську оборону, зокрема в районах Лимана та Куп’янська.

Як повідомлялося, аналітики проєкту DeepState заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

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