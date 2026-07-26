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Підвищена загроза для одного містя: РФ готує новий удар, названо потенційні цілі

Інна Ковенько
26 липня 2026, 20:54
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Українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Підвищена загроза для одного містя: РФ готує новий удар, названо потенційні цілі
Загроза масованого обстрілу/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Коротко:

  • Монітори попередили про підвищену загрозу ударів по Києву та області
  • Названо локації, де варто бути особливо пильними
  • Українців закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги

У Києві та Київській області найближчим часом існує підвищена загроза російських ударів. Про це повідомив моніторинговий канал єРадар.

"За результатами аналізу моніторингових даних, у найближчий час існує підвищена загроза ударів у межах столиці та прилеглих населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

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Для безпеки мешканців моніторинговий канал оприлюднив перелік локацій, де рекомендує виявляти максимальну пильність. Водночас наголошується, що йдеться виключно про географічні орієнтири.

Зокрема, у столиці підвищену увагу радять зберігати жителям Шевченківського, Святошинського, Солом’янського, Подільського, Оболонського та Дарницького районів.

До переліку також увійшли населені пункти Київської області. Йдеться про Бучу, Гостомель, Ірпінь, Горенку, Коцюбинське, Обухів, Українку, Трипілля, Бровари, Княжичі, Проліски, Ревне та Вишгород.

Водночас монітори наголошують, що наведений перелік не є списком місць, по яких Росія обов’язково завдасть удару. Йдеться лише про локації, для яких наразі існує підвищена загроза.

Українців закликають у разі оголошення повітряної тривоги негайно прямувати до укриттів та не нехтувати власною безпекою.

Підвищена загроза для одного містя: РФ готує новий удар, названо потенційні цілі
Звідки РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Чому Росія різко посилила удари по Україні - коментар експерта

Військовий експерт і колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов у коментарі для ТСН.ua висловив думку, що масовані удари Росії балістичними ракетами по Києву можуть свідчити про прагнення Володимира Путіна досягти хоча б символічної військової перемоги напередодні виборів до Державної думи РФ, запланованих на середину вересня.

За словами експерта, вибір столиці України як головної цілі не є випадковим, адже в Кремлі розглядають Київ як стратегічно важливий об'єкт для посилення тиску.

Коментуючи дані Інституту вивчення війни про використання Росією ракет із недоторканного резерву, Селезньов припустив, що це свідчить про поспіх російського керівництва. На його думку, Кремль свідомо підвищує ставки та йде на додатковий ризик, намагаючись досягти бажаного результату, хоча навіть такі дії, за його оцінкою, не забезпечать Росії поставлених цілей.

Водночас експерт не виключив, що Росія може накопичувати частину свого ракетного арсеналу для майбутніх ударів по енергетичній інфраструктурі України з настанням холодної пори року. За його словами, саме погіршення погодних умов може стати сигналом до активізації таких атак, хоча значна частина українських енергетичних об'єктів уже отримала додатковий захист. На думку Селезньова, подальший розвиток ситуації значною мірою залежатиме від того, коли саме Росія вирішить перейти до реалізації такого сценарію.

"Загалом ключовий маркер для нас, маркер того, як будуть розвиватись події зокрема і з ракетно-дроновими атаками - це 20-ті числа вересня", - каже він.

Підвищена загроза для одного містя: РФ готує новий удар, названо потенційні цілі
Циркон / Інфографіка Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, у неділю, 26 липня, російський безпілотник атакував супермаркет АТБ у Чернігові. Внаслідок атаки загинули двоє людей, серед них - 10-річна дитина. Ще 13 людей дістали поранення.

Крім того, в ніч на неділю, 26 липня, країна-агресор Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Пожежі виникли одразу у трьох районах столиці. У Шевченківському районі уламки впали на 18-поверховий будинок. Сталося загоряння на рівні 7-8 поверхів.

Раніше президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія приготувала ракети для нового масованого удару по Україні.

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О ресурсе: ЄРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на:

  • моніторингу повітряної обстановки;
  • попередженнях про ракетні та дронові атаки;
  • аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;
  • оперативних зведеннях під час масових атак.

Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело.

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