'Сніг з дощем': у Харкові оголосили I рівень небезпеки

Протягом усього дня небо в Харкові буде вкрите хмарами.

Харкову 19 лютого присвоїли I рівень небезпеки

Харкову 19 лютого присвоїли I рівень небезпеки

У Харківській області очікується хмарна погода

У четвер, 19 лютого, в Харкові очікується погіршення погоди: місто вкриється льодом. Про це попереджає Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

"По місту та області протягом доби 19 лютого - ожеледь. На дорогах ожеледиця... Вдень сніг з дощем", - прогнозують синоптики. відео дня

Крім того, в Харківській області буде вітер з поривами 15-20 м/с.

"Водії та пішоходи, будьте уважні та обережні", - закликали в гідрометцентрі та оголосили I рівень небезпеки, жовтий.

19 лютого в Харківській області очікується хмарна погода. Вдень пройдуть помірні опади. Місцями утворюється ожеледь, на дорогах збережеться ожеледиця. Вітер 7-12 м/с, з поривами 15-20 м/с. Температура повітря по області вдень від 3° морозу до 2° тепла, а в Харкові 0°...+2°.

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові 19 лютого буде хмарна погода.

"Протягом усього дня небо в Харкові буде вкрите хмарами. Вранці продовжується дощ зі снігом, який йшов вночі. У другій половині дня його змінить дрібний сніг і вщухне тільки до вечора", - йдеться в повідомленні.

Вітер південний, 4, 6 м/с.

Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть -6° ... -8°. Температура повітря вдень 14 лютого буде +1° ... -4°.

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Погода в Україні 19 лютого буде сніжною і дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптики оголосили штормове попередження в більшості центральних і південних областях. Там очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с. У Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях будуть сильні снігопади, хуртовина. На дорогах в Україні (крім південного сходу та Закарпаття) буде ожеледиця.

Як повідомляв Главред, 19 лютого на території Рівненської області очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями можливий невеликий сніг, а вночі та вранці синоптики прогнозують слабкий туман і іній, що ускладнюватиме видимість.

Наприкінці тижня Дніпро очікує холодна зимова погода з хмарністю та опадами. За прогнозом синоптиків, наступні три дні будуть динамічними: від морозного ранку до нетривалого потепління.

Про джерело: Харківський регіональний центр з гідрометеорології Харківський регіональний центр з гідрометеорології (ХРЦГМ) є державною установою, відповідальною за метеорологічні спостереження та прогнози в Харківській області. Основною функцією Харківського регіонального центру з гідрометеорології є складання офіційних прогнозів погоди, штормових попереджень, моніторинг стану атмосферного повітря та гідрологічної ситуації.

